Bonus moto 2022/ Come ottenere fino a 4.000 per l’acquisto di veicoli elettrici

Una modifica del Decreto Semplificazioni ha validato che stanno per arrivare dei nuovi fondi per ottenere il bonus moto 2022. Questo significa che è possibile acquistare veicoli a tre o due ruote elettrici risparmiando una grossa cifra di denaro.

Grazie al nuovo bonus si potranno ottenere fino a 4.000 euro senza avere neanche ISEE per acquistare una moto o uno scooter. Vediamo come funziona e i requisiti da rispettare.

Busta paga più alta/ Chi può ottenere il bonus e come fare

Bonus moto 2022: come funziona e per chi è destinato

Nuovo bonus moto 2022 per tutti i veicoli a due e tre ruote è atteso nelle prossime settimane. Quindi nuovi fondi in arrivo per incentivare l’utilizzo di moto elettriche.

Il Decreto Semplificazioni quindi ha deciso di rimuovere 20 milioni di euro per gli acquisti per le auto, per mandare avanti il progetto Ecobonus moto e scooter. Grazie a questo nuovo progetto è possibile ottenere un risparmio del 40% sull’acquisto del nuovo veicolo elettrico.

CONFERENZA STAMPA DRAGHI, DIRETTA VIDEO/ "Cresceremo più di Francia e Germania"

I veicoli di caterogia L (compresi quelli che vanno da Le1 a Le7) si può risparmiare il 40%. Per tutte le persone che decidono di acquistare uno scooter o una moto elettrici con rottamazione del mezzo usato di categorie Euro 0, 1, 2, 3 che è stato intestato da almeno da 12 mesi, lo sconto arriva al 40% con un limite massimo di 4.000 euro.

Nel caso in cui l’acquisto viene fatto senza la rottamazione di vecchio mezzo lo sconto sul prezzo totale del nuovo veicolo scende al 30% per un totale massimo di 3.000 euro. In entrambi i casi non è necessario l’ISEE per richiedere il bonus per l’acquisto. È importante sapere che non c’è ancora una scadenza stabilita per richiedere il bonus moto 2022.

Decreto Aiuti bis in Cdm/ Bozza 14,3 mld: sconto benzina, bollette, bonus 200 euro e…

Il bonus è stato fatto per incentivare l’acquisto di veicoli elettrici. Infatti grazie a questo nuovo incentivo, le vendite dei veicoli elettrici è aumentato del 32,4% rispetto agli anni 2021 e 2020. Si prospetta una crescita continua nel futuro per evitare le emissioni di CO2 per salvaguardare il Pianeta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA