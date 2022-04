Bonus musica 2022/ Nel modello 730, come richiederlo online: requisiti e detrazione ottenibile

Bonus musica 2022: si tratta di una agevolazione fiscale

Il Governo ha dato il via al bonus musica 2022 per premiare i ragazzi che si avvicinano a questa realtà. Nell’articolo spiegheremo cos’è questa agevolazione, come ottenerla e fino a quanto è possibile risparmiare rispetto all’adesione senza nessun benefit.

Il bonus musica è un’agevolazione fiscale con l’obiettivo di detrarre una percentuale ben prestabilita dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Di seguito, è possibile continuare la lettura osservando come funziona e tutti i dettagli relativi a questo bonus.

Bonus musica 2022: che cos’è e quanto è possibile ottenere?

Il bonus musica 2022 come è stato detto in precedenza, consente di poter risparmiare fiscalmente una parte di denaro rispetto alle spese già sostenute. La detrazione IRPEF sarà del 19% rispetto all’onere già versato l’anno precedente (2021).

Il contribuente che può usufruire dell’agevolazione è colui il cui reddito familiare non supera il tetto massimo di €36.000.

Il massimo beneficio fiscale per ciascun ragazzo è pari a mille euro. Di seguito vedremo quali sono i requisiti e il funzionamento per poter aderire a tale bonus.

Bonus musica 2022: tutti i requisiti obbligatori da avere

I requisiti per poter aderire al bonus musica 2022 non sono molti. È sufficiente aver pagato l’abbonamento / iscrizione annuale al proprio figlio, in uno dei seguenti istituti:

Conservatori di musica.

Istituzioni di alta formazione musicale, artistica e coreutica (AFAM).

Scuole di musica purché siano iscritte nei registri regionali.

Bande, cori e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, sia per la pratica della musica che per lo studio.

L’ulteriore requisito riguarda l’età anagrafica, il ragazzo aderente al corso/scuola di musica deve avere un range che va da minimo 5 a massimo 18 anni.

Bonus musica 2022: come richiederlo online

Il bonus musica 2022 può esser richiesto online in modo piuttosto semplice. Nel caso in cui si utilizzasse un 730 ordinario o semplificato è sufficiente indicare nei righi che vanno da E8 ad E10, (utilizzando il codice 45), l’importo totale sostenuto per ciascun ragazzo.

Dunque se le spese fossero state destinate a più figli, andrà riportato il codice 45 per ogni ragazzo che avrà seguito la scuola o il corso di musica. Se invece si utilizzasse il Modello Redditi delle Persone Fisiche, i righi a cui far riferimento sono quelli che vanno da RP8 a RP13.

Affinché il bonus musica 2022 possa esser applicato senza problemi, è obbligatorio aver pagato tramite metodo tracciato: versamento bancario oppure postale, carte di debito o di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.











