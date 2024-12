A breve i dipendenti riceveranno il loro bonus Natale 2024 che arriverà insieme alla tredicesima mensilità. L’indennità sotto forma di bonus verrà corrisposta con 100€ pagati una tantum dall’Agenzia delle Entrate (come viene indicato nella circolare numero 22 del 19 novembre 2024).

Con una recente modifica al Decreto Omnibus, e con l’introduzione del Decreto 167 del 2024, la platea di beneficiari del bonus Natale 2024 è molto più estesa. Sono stati aboliti alcuni limiti operativi e delle restrizioni importanti sull’indennità in questione.

Sostegno alle famiglie 2024/ Fino a 1.000€ di contributi per figli, come? (4 dicembre)

Bonus Natale 2024: requisiti e figli a carico

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito e delineato i requisiti necessari per ricevere il bonus Natale 2024 (che ricordiamo ammontare a 100€ da elargire insieme alla 13esima). Ne potranno usufruire i lavoratori dipendenti che soddisfano queste condizioni:

ISEE 2024 non superiore a 28.000€; Almeno un figlio a proprio carico: indipendentemente dal fatto che sia affidato, adottivo, riconosciuto, affiliato o nato fuori dal matrimonio; Imposta lorda (da lavoro dipendente) più alta della detrazione stessa.

Calcoli sui figli a carico

Per figlio a carico si intendono coloro che hanno un’età inferiore ai 21 anni, e come previsto dall’articolo 12 del TUIR il loro reddito annuo non può essere superiore a 2.840,51€. In caso contrario non si soddisferà il requisito minimo per accedere al bonus Natale.

Bonus spese extrascolastiche/ 500€ a figlio: limiti d'età, attività incluse, come ottenerlo (4 dicembre 2024)

Regole per i genitori

Per i genitori l’Agenzia delle Entrate ha previsto delle novità. Ad esempio che il bonus Natale 2024 spetta soltanto ad uno dei due coniugi o conviventi, ed entrambi devono richiedere al sostituto d’imposta (rispettivamente) la gratifica natalizia e l’altro la rinuncia perché ne godrà il partner (inserendo il codice fiscale del beneficiario).

La platea di beneficiari inoltre, si estende perché dopo l’ultima modifica all’Omnibus la gratifica natalizia può essere concessa anche nel caso i due genitori risultino separati o divorziati.

Casistiche particolari

Esistono due casi particolari che l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato nella sua ultima circolare. La prima riguarda l’incumulabilità del bonus Natale al reddito totale e ai fini Irpef.

Bonus videosorveglianza 2025/ Detrazione prorogata ma ridotta: a quanto? (4 dicembre)

La seconda precisazione riguarda eventuali errori o omissione della domanda per il bonus Natale 2024. In questo caso l’istanza potrà essere inoltrata e il rimborso successivamente recuperato nella dichiarazione dei redditi 2025.

Iter per fare domanda

L’iter per fare domanda del bonus Natale 2024 è molto semplice. I lavoratori che sono in possesso dei requisiti sopra esposti, dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta).

Nel documento va dichiarato di soddisfare le condizioni familiari e reddituali previste dalla normativa in vigore. Infine vanno trascritti i codici fiscali dei singoli componenti del nucleo: dai coniugi a quello del figlio a carico.