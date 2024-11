Grazie all’ultimo Decreto Omnibus il bonus Natale è valido per gli insegnanti 2024 e per tutto il personale ATA (inclusi i supplenti). Per poter accedere all’indennità da 100 euro è indispensabile soddisfare dei requisiti importanti (sia reddituale che familiari).

Tuttavia, se è pur vero che i supplenti rientrano tra i potenziali beneficiari, allo stesso tempo un avviso rilasciato dal sistema NoiPA specifica le condizioni restrittive a cui doversi adeguare se si vuol ottenere l’indennizzo (vedremo a breve in cosa consiste).

Bonus anziani 2025/ 850€ al mese ma solo per alcune spese, ecco le regole (5 novembre)

Bonus Natale insegnanti 2024: i requisiti

Il bonus Natale insegnanti 2024 spetta anche ai supplenti e al personale ATA. Prima di approfondire le condizioni a cui devono attenersi i precari, di seguito illustriamo i requisiti previsti dal Decreto Omnibus: