Bonus nel 730/ Tutte le agevolazioni fiscali per ridurre i costi in famiglia

Non tutti i contribuenti italiani sanno che i bonus nel 730 per questo 2023, sono molteplici. Godere della detrazione fiscale, può incidere parecchio e positivamente, sulle spese annuali da sostenere.

Grazie alla spiegazione dell’Agenzia delle Entrate, abbiamo appurato quali sono i metodi e le agevolazioni fiscali, che vengono concesse annualmente alle famiglie italiane.

Bonus asilo nido 730/ Soldi non cumulabili, ecco come ottenerlo senza errori

Bonus nel 730: tutti i benefit fiscali

Per conoscere tutti i bonus inseribili nel 730, basterebbe consultare – cosa che abbiamo già fatto – il documento redatto e pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 2 maggio del 2023. Nello specifico, facciamo riferimento al modello 730 precompilato, che è altrettanto modificabile (da tutti i contribuenti italiani) a partire da giovedì 11 maggio 2023.

Spese attività sportive 730/ Come portare in detrazione il 19% dei costi

Iniziamo dai benefit per quanto riguarda le spese sanitarie:

Prestazioni erogate da un medico di base (o generico), comprese quelle inerenti a cure e visite di medicina omeopatica); Comprare medicinali (anche di natura omeopatica) con ricetta medica o da banco.

Per prestazioni specialistiche; Per analisi, ricerche e applicazioni, indagini radioscopiche e terapie; Per prestazioni chirurgiche; Ricoveri per degenze o correlate ad interventi chirurgici; Trapianto di organi e cure termali (non vengono incluse le spese di soggiorno e viaggio); Affitto o acquisto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Quanto all’agevolazione sugli interventi effettuati in casa, ecco cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate:

Modello 730/ Come detrarre il costo di occhiali da vista e lenti a contatto

Inserita la prima rata delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l’arredo degli immobili ristrutturati e gli interventi di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per i quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all’agenzia delle Entrate da banche e Poste.

Infine, le detrazioni fiscali per canoni di leasing e di locazione generale, prevedono un benefit pari al 19% di IRPEF, purché la cifra sostenuta non superi i 2.582,28€.

© RIPRODUZIONE RISERVATA