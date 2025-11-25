Dall'INPS arriverà una notifica via email per l'ottenimento del bonus previsto per i nuovi nati, con un contributo una tantum.

Da tempo si è al corrente della possibilità di poter ricevere il bonus nuovi nati. Ma a breve l’INPS potrà cambiare l’operatività, rendendo più semplice l’invio della domanda da parte dei genitori interessati.

L’incentivo potrà esser richiesto come accade per l’Assegno Unico, ovvero l’INPS provvederà ad inoltrare una comunicazione telematica (via email), invitando i genitori interessati (futuri beneficiari), ad inviare l’istanza con eventuali dettagli e/o integrazioni da dover specificare.

La comunicazione INPS sul bonus nuovi nati

La novità della comunicazione da parte dell’INPS sull’ottenimento dei bonus per i nuovi nati è subordinata al consenso telematico dei genitori. Per chi non l’avesse dato, sarà necessario darne autorizzazione tramite il portale ufficiale dell’ente.

Una volta eseguito il login (con metodo di autenticazione digitale, CNS, SPID o CIE), è sufficiente recarsi nel menù in cui apparirà la sezione “Contatti e consensi” e successivamente fare un click su “Adesione ai servizi proattivi”.

Qui si potrà prendere visione dell’informativa prevista dall’ente e accettare o meno il contatto (finalizzato alla ricezione della comunicazione relativa agli incentivi fiscali previsti).

Come funziona l’aiuto

L’aiuto per le famiglie italiane a cui dal 1° gennaio è nato oppure c’è stata una adozione di un figlio/figlia, consiste nell’ottenimento di 1.000€ una tantum (privi di imposizione fiscale) che riceveranno come contributo economico svincolato dall’uso che se ne voglia fare.

Un’idea che si rivela utile per sostenere l’economia di un nucleo che ha dato alla luce una vita in un periodo storico non proprio favorito, tra inflazione e i rischi di un lavoro precario.

La platea di beneficiari è la stessa di sempre: cittadini italiani o con regolare permesso di soggiorno a lungo termine, domicilio nel Bel Paese e un ISEE minorenni che non può superare i 40.000€.

Dopo aver ottenuto il “via” dall’ente previdenziale mediante la comunicazione tramite indirizzo email, il genitore potrà inviare la domanda autonomamente (sfruttando il servizio del sito ufficiale), o in alternativa chiamare il contact center o utilizzare l’applicazione per smartphone dell’INPS.