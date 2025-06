La domanda per il bonus nuovi nati, per tutte le persone a cui è nato oppure che hanno adottato un bambino nel periodo che intercorre tra l’1° gennaio e il 16 aprile di quest’anno, è in scadenza il prossimo 16 giugno, mentre per tutte le altre domande di prestazione economica si avranno a disposizione 60 giorni.

Affitti brevi/ Retrofronte dal Governo: tornano le keybox

Il trasferimento monetario, pari a 1000 € per ogni figlio appena nato e/o adottato, è rivolto a tutte quelle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) massimo di 40 mila euro.

Bonus nuovi nati: presentazione della richiesta

La richiesta per il bonus nuovi nati, stanziato dall’Istituto di Previdenza Sociale per l’anno in corso, dovrà essere presentata online attraverso l’apposito portale INPS, accedendo alla sezione denominata come “punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In alternativa, potrà essere avanzata tramite patronato, call center oppure attraverso l’applicazione INPS Mobile.

Bando INPS centri estivi 2025/ Via alle domande: ma non è per tutti

Chi può accedere al bonus

Il trasferimento è rivolto a tutti i cittadini italiani, oppure residenti in un Paese appartenente all’Unione Europea, e a tutti i cittadini extracomunitari in possesso del regolare permesso di soggiorno oppure del permesso unico di lavoro, che consenta di lavorare per un periodo superiore ai 180 giorni.

In tutti i casi sopracitati, è obbligatorio essere in possesso della cittadinanza italiana o che almeno uno dei genitori ne sia possessore al momento della presentazione della richiesta.

Scadenze

Il bonus nuovi nati presenta due diverse scadenze: se si procede per via ordinaria, la richiesta dovrà essere presentata entro 2 mesi dalla nascita per tutti quei bambini nati entro il 16 aprile.

In questi casi, i 60 giorni si calcolano a partire da quella data, ovvero quando l’Istituto di Previdenza Sociale ha aperto ufficialmente il servizio online per la presentazione della richiesta.

VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 5. Frigerio (Blossom): "Il segreto? Cambiare prospettiva e mettersi in gioco"

Mentre il 16 giugno è la scadenza fissata per tutti quei genitori i cui bambini sono nati entro il 16 aprile, ovvero entro 2 mesi dalla comunicazione ufficiale della procedura.

La presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rappresenta un requisito fondamentale per procedere con la richiesta del bonus, che prevede un ISEE massimo di 40 mila euro, escluso l’importo dell’Assegno Unico (qualora lo si percepisca).