Bonus occhiali 2023/ Come ottenerlo? Dopo anni, piattaforma non ancora pronta

Il bonus degli occhiali nel 2023 è un’ottima opportunità per coloro a cui mancano diottrie importanti (o di lieve entità), ma anche per chi è interessato a comprare delle lenti a contatto. Una proposta nata ben due anni fa, ma mai ufficializzata e approvata dalla Legge di Bilancio.

Oggi invece, sono arrivate le prime notizie messo in atto dal decreto attuativo, e pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre del 2022. Vedremo di seguito, tutti i nuovi dettagli che sappiamo sul risparmio per acquistare degli occhiali o lenti a contatto.

Bonus occhiali 2023: come si accede alla domanda?

Il bonus per gli occhiali del 2023 sarà usufruibile soltanto tramite modalità online, ma solo nel momento in cui verrà messa su internet la piattaforma digitale del Ministero della Salute. La modalità di retribuzione del contributo, sarà tramite voucher oppure con rimborso per gli acquisti effettuati in precedenza.

In base a quanto pubblicato sul Decreto citato prima, il cliente interessato potrà presentare la domanda a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, che a conti fatti sarebbe metà febbraio.

Il bonus occhiali del 2023 (oppure per le lenti di contatto), consente di poter ottenere – come anticipato – un rimborso sui vecchi acquisti, oppure una 50€ tantum per comprare nuove lenti o occhiali stessi. Il requisito reddituale dev’essere un ISEE non oltre i 10 mila euro.

Il vincolo più importante (anche a distanza di anni), è legata all’assenza della piattaforma ufficiale, che dovrebbe essere approvata nel breve / medio periodo. Teoricamente, stando alle dichiarazioni contenute nel Decreto (eccole di seguito), la data massima di pubblicazione del sito web dovrebbe essere attorno al 15 febbraio 2023.

“[…] a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023, data ultima anche ai fini dell’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive“.











