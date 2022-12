Bonus occhiali 2023/ Prorogato il contributo di 50 euro per l’acquisto

Il bonus occhiali da vista è stato erogato anche nel 2022 e ha consentito di ottenere uno sconto di 50 euro. Questo contributo sarà prorogato anche nel 2023. Vediamo in cosa consiste.

Bonus occhiali 2023, uno sconto in sostituzione della detrazione

Adesso che il 2022 sta per finire, si passano in rassegna tutte le misure di welfare che verranno prorogate anche il prossimo anno punto infatti la commissione Europea di Bruxelles ha stabilito che la maggior parte degli interventi di welfare verranno gradualmente ridotti in favore delle famiglie europee e di quelle italiane. Ma esistono alcuni bonus che sono stati già riconfermati, tra questi abbiamo il bonus occhiali che sarà confermato fino al 2023.

La misura utile a finanziare il bonus occhiali da vista è stato già stanziato, per questo il decreto attuativo del Ministero della Salute è stato già pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il contributo prevede l’agevolazione per il triennio 2021 2023 finanziata con 15 milioni di euro per l’acquisto una tantum di un paio di occhiali da vista con il conseguente sconto in fattura di 50 euro per tutti gli acquisti tra il primo gennaio 2021 il 31 dicembre 2023.

Il bonus occhiali 2023 consiste in un contributo una tantum di 50 euro per coloro che presentano un reddito ISEE inferiore a 10000 euro. La misura copre le spese effettuate tra il primo gennaio 2021 il 31 dicembre 2023 per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto verrà erogato sotto forma di voucher.

È bene precisare che il contributo sarà emesso sulla base delle risorse disponibili e fino a completo esaurimento dei fondi stanziati per ciascuno delle annualità 2021-2022 e 2023.

