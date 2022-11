Bonus occhiali da vista/ In cosa consiste e i requisiti per ottenerlo

Il bonus recentemente introdotto dal governo è quello per sostenere le famiglie nell’acquisto di occhiali da vista. Si tratta di un contributo economico erogato soltanto nei confronti di determinate categorie di acquirenti, che decidono di acquistare gli occhiali da vista senza ricorrere alla detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi.

Bonus occhiali da vista: in cosa consiste e a chi è rivolto

Quindi il bonus si aggiunge alla vasta catena di altri contributi già erogati dal governo. Infatti va sottolineato che l’acquisto di occhiali e lenti a contatto rientra tra le spese per la salute che possono rientrare nella detrazione del 19% IRPEF qualora i pagamenti, sulla base della legge di bilancio 2021, siano stati effettuati in modalità elettronica e tracciata. Diversamente infatti non potrà completarsi la detrazione IRPEF.

Però il bonus occhiali da vista rientrerà necessariamente nella vasta gamma di contributi economici già erogati dal governo. Si tratta di uno sconto di 50 euro che verrà applicato al momento dell’acquisto. Per richiederlo si potrà attendere l’emissione del decreto attuativo che specificherà anche le modalità di fruizione del contributo.

Attualmente si sa che per quanto riguarda i requisiti bisognerà dimostrare di essere in possesso di un reddito ISEE pari o inferiore a 10.000 euro all’anno.

Bonus occhiali da vista: come richiederlo e per quali spese

Come abbiamo detto il bonus occhiali da vista 2022 è uno sconto che potrà essere applicato direttamente in cassa di 50 euro, al posto della decurtazione del 19% IRPEF. Però questo vale anche per le lenti a contatto e non soltanto per gli occhiali da vista. Si tratta quindi di un bonus alternativo che potrà essere scelto per avere uno sconto immediato sull’acquisto di questi prodotti importantissimi per la vista e per la salute oltre che per la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un bonus che dura tre anni ed è valido per gli acquisti che saranno effettuati dal 2021 al 2023 fino all’esaurimento delle risorse stanziate e quindi 15 milioni di euro per il triennio. Le spese finanziabili possono essere: lenti a contatto o occhiali da vista.

