Bonus palestre e piscine 2023/ Chi può aderire e come mandare domanda (5 luglio)

Il bonus palestre e piscine 2023 è un nuovo incentivo messo a disposizione dal Governo, per poter aiutare e incentivare i giovani a fare sport, ottenendo allo stesso tempo un risparmio economico. Svolgere attività fisica è importante per la propria salute sia fisica che mentale.

Rispetto agli altri Paesi, l’Italia riguardo lo sport è ancora indietro. Motivo per cui il Ministro per lo Sport sta cercando delle soluzioni per aiutare Giovani, e lo sta facendo in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Bonus palestre e piscine 2023: come far domanda

Il bonus per le palestre e per le piscine del 2023, è un incentivo che coinvolgerà le strutture sportive con impianti all’altezza di accogliere molte persone (dai più piccini agli adulti). La proposta deriva dal Dipartimento dello Sport, che ha pensato bene di erogare dei contributi a fondo perduto in favore di società e aziende sportive.

Le risorse a disposizione sono piuttosto ampie e concesse alle SSD (Società Sportive Dilettantistiche), e alle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), purché risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche al 24 marzo 2023 (data di emissione del relativo Decreto).

Per chi fosse interessato, il resto dei requisiti per poter godere del bonus per le palestre e le piscine del 2023 sono contenuti nel Dpcm del 10 giugno 2022.

Adesso che abbiamo specificato cos’è e come funziona il bonus per le palestre e piscine 2023, è giunta l’ora di spiegare come fare domanda. Per prima cosa è necessario accedere al sito governativo dello sport.

La prima schermata mostra 3 tipologie di bando differente: il Fondo Perduto per gli Impianti Natatori, il Fondo Perduto per gli Impianti Sportivi e lo Sport Bonus prima finestra 2023.

I titolari di impianti sportivi potranno accedere a 58 milioni di euro di risorse economiche, mentre i titolari di piscine (impianti natatori), potranno richiedere fino a 67 milioni di euro. L’ultima data utile per poter mandare domanda telematicamente è il 19 luglio.











