Bonus part time verticale ciclico/ Quanto e come ottenere il sussidio economico

Da un mese circa, è uscita la circolare INPS sul bonus part time verticale ciclico. Si tratta di una cifra una tantum che verrà erogata ad alcuni lavoratori che hanno lavorato nell’anno 2021, per mezza giornata e per un periodo non continuativo.

Il bonus ammonterà a 550 euro, una indennità prevista dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per favorire quei lavoratori che hanno trovato un impiego part-time, ma che dovrebbero far fronte alle spese della vita di tutti i giorni.

Bonus part time verticale ciclico: cosa fare per ottenerlo

Il bonus part time verticale ciclico è stato pubblicato con il messaggio n° 3097 del 05-08-2022 dell’INPS. In esso, sono previste tutte le condizioni necessarie per poter aderire e ricevere l’approvazione da parte dell’ente governativo.

Possono ottenerlo tutti coloro che al momento della domanda, non hanno nessun rapporto di lavoro con altri datori di lavoro e né tanto meno percepiscono qualsiasi altra indennità (che sia di disoccupazione o pensionistica o via dicendo).

Come si prevede dal nome stesso, il bonus part time può esser percepito da quei lavoratori che nell’anno 2021 hanno firmato un contratto “verticale ciclico“, ovvero impiegando parte della loro giornata per un’attività non continuativa.

Nello specifico, per validare la domanda di indennità di 550 euro, il contratto del lavoratore “verticale ciclico”, si traduce in periodi di occupazione altalenante, dove per almeno un mese intero l’impiegato non è stato chiamato al lavoro.

Per poter ottenere l’indennità di 550 euro per aver lavorato con un part time verticale ciclico, i canali telematici di invio sono sempre gli stessi:

Il sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; Il servizio di Contact Center INPS; I CAF della zona di residenza/domicilio.

Per indennità una tantum, si fa riferimento ad un importo di denaro ben specifico (pari a 550 euro), che viene erogato una sola volta e dunque, non sarà più erogabile in altre occasioni (salvo per ulteriori bandi).











