Bonus part time verticale/ Domande aperte fino al 30 novembre 2022

Si può finalmente fare domanda per il bonus part time verticale da 550 euro, per il sostegno ai lavoratori con rapporti part time ciclici verticali nel 2021 introdotto con la conversione del Decreto Aiuti n. 50/2022, , convertito in legge 91/2022).

Bonus part time verticale: di cosa si tratta

L’Inps ne aveva annunciato l’istituzione con il messaggio 3097 del 5 agosto, ma soltanto adesso ha messo a disposizione la piattaforma telematica per le richieste con le istruzioni operative nella circolare 115-2022. La scadenza è fissata al 30 novembre 2022.

Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno, cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto.

L’istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro con relativa, prolungata mancanza di retribuzione.

Vale la pena ricordare anche che la legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.

Bonus part time verticale: requisiti fondamentali

Il bonus part time è appunto riferito a titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse:

periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane

alla data della domanda, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente

non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

né di un trattamento pensionistico;

il bonus è cumulabile con l’assegno di invalidità

