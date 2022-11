Bonus partita IVA 2022/ 350 euro per professionisti e autonomi: come ottenerlo

Il bonus partita IVA del 2022 potrà essere richiesto da professionisti e lavoratori autonomi entro e non oltre il 30 novembre dello stesso anno. Giunti a pochi giorni dalla fine della domanda per chiedere l’agevolazione, ecco come poterne fare a meno.

Nonostante potremmo definirla come “nuova agevolazione per possessori di Partita IVA”, in realtà non è altro che l’unione dei vecchi contributi messi a disposizione già da un po’ di tempo, ovvero l’importo da 150 euro e da 200 euro, come si legge rispettivamente nell’articolo 33 del decreto Aiuti e nell’articolo 20 del decreto Aiuti ter.

Bonus partita IVA del 2022: come ottenere 350€

Il bonus partita IVA del 2022 da 350 euro, verrà concesso sia ai lavoratori autonomi che ai professionisti, purché risultino iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza risultati al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

I requisiti economici per il bonus partita iva sono due:

35 Mila euro per ricevere un contributo da 200 euro 20 Mila euro per ricevere un contributo da 150 euro ed ovviamente, doppio bonus.

A stabilire la data di scadenza del 30 novembre del 2022 è il decreto attuativo del 19 Agosto. Oltre ai requisiti reddituali, vi sono altri parametri indispensabili per ricevere il sussidio di 350 euro per chi ha Partita IVA:

Risultare iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva risultante alla data del 18 maggio 2022;

Essere titolari di partita IVA, purché risulti attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio del 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, minimo un versamento contributivo, completo o parziale, alla gestione d’iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

Non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data precisa dove è entrato in vigore il decreto Aiuti;

Non essere percettori delle prestazioni che figurano agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti (per dipendenti e pensionati).

