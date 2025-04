Molti dipendenti che quest’anno non hanno lavorato e credono di trovare il bonus Pasqua del 2025 in busta paga riceveranno una amara sorpresa. Infatti, salvo che il contratto CCNL preveda delle regole differenti, da quest’anno la retribuzione per la “Festa non goduta” è abrogata.

In Italia secondo i contratti di lavoro la Pasqua – se non lavorata – non viene retribuita. Una condizione totalmente differente rispetto alle domeniche ordinarie che vengono pagate a prescindere che si lavori oppure no.

Niente bonus Pasqua 2025 se non è “lavorativa”

Tra le festività pagate in busta paga il bonus Pasqua 2025 non viene riconosciuto a meno che il lavoratore non svolge la giornata. Il trattamento economico è molto diverso rispetto alle ulteriori festività, e ora vedremo il perché.

Principalmente il motivo è basato sul tipo di festività. Il giorno di Pasqua cade perennemente di domenica (per via della Resurrezione di Gesù), motivo per cui nei contratti collettivi e nazionali di lavoro viene trattata come una festa differente rispetto al Natale e al Capodanno che possono cadere in qualunque giornata.

L’unica festività “pasquale” che viene riconosciuta in busta paga è il lunedì dell’Angelo, che quest’anno è stato il 21 aprile.

Riposo domenicale

Dunque va fatta differenza tra il giorno di Pasqua e Pasquetta. Infatti nel secondo caso il contratto nazionale prevede sempre che la Pasquetta viene retribuita a prescindere che il lavoro venga svolto o meno durante quel giorno.

Il giorno di Pasqua – se il lavoratore svolgesse la sua regola attività – non viene pagato con una maggiorazione bensì come “domenica ordinaria”.

Ad aver dettato quanto scritto è l’articolo 2 della Legge con il numero di protocollo 260 dell’anno 1949, il cui giorno di Pasqua non è categorizzata come “festività civile”, motivo per cui – lo ribadiamo – non viene riconosciuta con una indennità aggiuntiva.

Ci sono tuttavia, dei contratti CCNL con caratteristiche e clausole specifiche che potrebbero invece maggiorare il giorno di Pasqua.