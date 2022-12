Bonus patente 2023/ Beneficiari e iter: come ottenerlo passo dopo passo

Manca ormai poco all’uscita ufficiale del bonus patente 2023. L’incentivo è previsto sotto forma di rimborso spese, riconosciuto a tutti coloro che vogliono conseguire la patente C e tutte le abilitazioni professionali atte a eseguire attività di auto trasporto.

La riforma per il bonus patente sarà attiva a partire da gennaio 2023. La piattaforma online per fare richiesta per l’incentivo patente autotrasporti, sarà altrettanto attiva a partire dallo stesso mese dello stesso anno.

Bonus patente 2023: a chi spetta e come funziona

Come già precedentemente accennato, il bonus patente 2023, verrà riconosciuto sottoforma di rimborso spese a tutti coloro che decidono di conseguire la patente C e tutte le attività di autotrasporto merci.

Il contributo prevede un rimborso massimo di 2500€ e che non deve superare l’80% delle spese sostenute. L’incentivo è stato messo in atto con l’obbiettivo di incentivare i giovani a entrare in un settore con una fortissima carenza di autisti. Il bonus potrà essere utilizzato fin da subito e con una scadenza massima fissata al 31 dicembre 2026.

Chi può richiedere il bonus? Ecco i potenziali beneficiari:

Tutti i giovani con un età compresa tra i 21 e i 35 anni ;

I percettori di armonizzatori sociali;

I beneficiari del reddito di cittadinanza.

Per poter ricevere l’incentivo, il richiedente deve dimostrare entro tre mesi dal conseguimento della patente C di aver ottenuto un contratto della durata minima di 6 mesi con la qualifica di conducente di autotrasporto merci.

La domanda per il bonus potrà essere inviata fino al 31 dicembre 2026 e compirà fino all’80% di:

Spese di formazione per la patente;

Spese sostenute per ottenere le abilitazioni professionali necessarie per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto.

Come ottenere il bonus patente 2023: step by step

Il bonus patente del 2023 è riconosciuto a una sola persona alla volta e viene emesso seguendo un ordine cronologico delle istanze fino a esaurimento fondi.

Ecco tutti gli step da seguire:

Effettuare la registrazione sulla piattaforma “ bonus patenti 2023” del Ministero dei Trasporti; Rivolgersi a tutte le autoscuole accreditate; Spendere il bonus entro 60 giorni dalla data di emissione; Il beneficiario entro 18 mesi deve conseguire la patente C e la patente CQC.

