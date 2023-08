Bonus patente 2023/ Come ammortizzare le spese sfruttando un’opportunità prevista per legge (2 agosto)

Il bonus patente 2023 e uno di quelli che è rimasto inalterato dal governo Meloni che ha dovuto adottare una spending review su tutti i contributi di welfare erogati in questi anni. Vediamo come funziona questo bonus e quali sono le caratteristiche principali.

Bonus patente 2023: i requisiti necessari per ottenerlo

Il bonus patente 2023 è un contributo economico già inserito all’interno della normativa che consente di portare in detrazione e spese mediche che superano un valore di 129,11 euro. Si tratta di un contributo economico offerto in detrazione che viene esteso anche ad altri trattamenti medico sanitari, ma che in questo caso può essere applicato anche alle spese mediche legate all’acquisizione della patente di guida.

I costi per la patente di guida delle auto in moto può essere molto onerosa per alcune famiglie in quanto il costo complessivo può toccare anche i 600 euro e gran parte di questi costi sono dovuti alle spese mediche necessarie per determinare l’idoneità alla guida.

Bonus patente 2023: come usufruirne

Usufruire del bonus patente 2023 è una scelta che si può applicare direttamente in sede di dichiarazione dei redditi e dunque tutte le spese sostenute dovranno essere inserite all’interno del modello 730 compilato manualmente. Dal 2021 è disponibile nella propria area riservata anche il modello 730 precompilato dall’Agenzia delle entrate.

Questo tipo di detrazione può essere ottenuto anche per altre tipologie di patenti di guida, sia quelle aeronautiche, sia quelle navali e per quanto concerne le patenti legate alla guida dei mezzi pesanti per cui il governo ha disposto anche un ulteriore bonus di 2500 euro, per tutti coloro che vogliano ottenere una riqualificazione professionale.

In detrazione possono essere portate anche le spese legate all’acquisto gli occhiali da vista o di lenti a contatto per cui il governo anche disposto un voucher di 50 euro.

