Bonus patente 2023/ Come funziona? Importi ottenibili come agevolazione

Parte ufficialmente il bonus patente 2023. L’agevolazione che ai tempi, è stata firmata e voluta dal Governo Draghi, per dare supporto a tutti coloro che non riescono a prendere la patente a causa dei suoi costi molto elevati.

Come abbiamo accennato, il Governo ha stanziato i fondi per l’attivazione del bonus per conseguire la patente nel 2023. Si tratta di una somma di ben 25,3 milioni di euro, che è destinata a tutti i giovani aventi un’età compresa tra i 18 e 35 anni, che vogliono conseguire la patente di guida o le abilitazioni destinate alla guida dei veicoli adibiti sia all’autotrasporto di merci e persone.

Bonus acqua potabile 2023/ Scadenza, limiti, importi e domanda

Bonus patente 2023: chi lo riceverà?

Vediamo ora chi potrà beneficiare del bonus patente 2023. Per tutte le domande che vanno dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026, le somme sono divise in questo modo:

3,7 Milioni di euro sono stanziati per l’anno 2022; 5,4 Milioni di euro per tutti coloro deli anni 2023/2026.

Ma quando spetta il bonus patente? Si tratta di un’agevolazione, che taglia l’80% della spesa sostenuta fino ad importo erogabile, pari a 2500 euro. La richiesta al bonus potrà essere presentata una sola volta e non costituisce un reddito imponibile al beneficiario, inoltre non fa calcolo sulla somma totale dell’Isee.

Superbonus 110%/ "Governo scelga tra debito pubblico o fallimento settore edilizio"

Come eseguire la richiesta del bonus?

La piattaforma online attraverso il quale fare domanda, sarà attivo dal 6 febbraio 2023. Per inviare la domanda è ovviamente necessario essere muniti di CIE ( carta d’identità elettronica ) oppure SPID, si può presentare solo una volta e verrà erogato in ordine cronologico in base alle domande.

Se è pur vero che oggigiorno l’alternativa alla patente in autoscuola è la motorizzazione (con costi inferiori), è anche vero che non è una soluzione valida ed efficace per tutti. Infatti, in motorizzazione occorre studiare da soli.

Quindi il bonus patente 2023 è utile per chi vuol conseguire la B in scuola guida, senza esborsare grosse cifre di denaro.

Ecobonus 2023/ È online il sito web ufficiale per mandare la domanda, come funziona?

© RIPRODUZIONE RISERVATA