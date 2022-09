Bonus patronato/ 250 Euro una tantum per aiutare i CAF: tempistiche e invio

Il bonus patronato di 250 euro è un’altra misura sostenuta dal Decreto Aiuti Ter, con il quale si fa riferimento ad un sussidio economico per quelle imprese che dovranno sostenere costi più elevati tra rincari di luce e gas.

Nonostante si attende la conversione in legge, il Governo sta propenso a CAF e patronati, gli stessi che hanno aiutato i cittadini ad accedere ai bonus, un’agevolazione economica sotto forma di denaro da percepire “una tantum“.

Bonus patronato da 250 euro: come va fatta domanda

Con il Decreto Aiuti Ter sia le sedi centrali che succursali dei patronati e CAF, potranno accedere al bonus patronato di 250 euro. Nel documento si legge espressamente:

“Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli Istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia, viene concesso un contributo del valore di 250 euro per ciascuna sede centrale e provinciale, a patto che risulti essere riconosciuta già alla data di entrata in vigore del presente in vigore.”

Attualmente non vi sono ulteriori dichiarazioni ufficiali su come compilare ed inviare la domanda, in quanto si attende la conversione in Legge e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al contrario delle misure per le imprese del Decreto Aiuti Ter, dove l’aiuto viene fornito sotto forma di credito di imposta, questa volta per patronati e CAF è previsto un aiuto economico e una tantum.

L’unica ufficialità riguarda e le tempistiche e il destinatario. Il bonus patronato di 250 euro andrà richiesto direttamente al ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre 30 giorni rispetto a quando il documento viene convertito in Legge.

Un’agevolazione economica pensata dal Governo per constatare – in minima parte – i costi elevati di energia, luce e gas. Il carovita potrebbe mettere in serio pericolo la vita di molte imprese con prezzi sempre più assurdi.











