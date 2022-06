Bonus PC da 300 euro/ Come funziona e come risparmiare soldi per navigare online

Nonostante venga chiamato bonus PC da 300 euro, in realtà l’agevolazione economica in questione, si differenzierà rispetto alla prima (attivata e promossa nel 2020, dove il voucher era stato predisposto per l’acquisto di smartphone, tablet e computer).

Dopo l’integrazione nella Legge di Bilancio, il bonus PC da 300 euro è stato confermato e verrà integrato a breve. Dunque in questa Seconda Fase, lo sconto verrà applicato sulle connessioni internet veloci, ovvero, con attivazione minima di 30 Mbps in download.

Bonus PC da 300 euro: in cosa consiste?

A gestire il bonus PC da 300 euro è la società Infratel, la quale ha sottolineato che l’agevolazione potrà esser sfruttata da tutti, purché si aderisca ad una società di connessione internet con navigabilità veloce (minimo 30 megabyte al secondo in download).

Tra smartworking semplificato e lavoro agile oramai sempre più richiesto, molti italiani iniziano a voler una connessione internet che sia veloce ed adeguata rispetto al lavoro che svolgono da casa o ovunque essi si trovino.

Per poter sfruttare dello sconto, non è necessariamente obbligatorio sottoscrivere un nuovo contratto con un operatore di linee internet, bensì, sarà possibile applicare lo sconto anche ad un contratto esistente, purché venga mantenuto per un minimo di 24 mesi.

Bonus PC da 300 euro: chiariamo l’importo

Avendo compreso come funziona il bonus per internet veloce, comprendiamo che significa “fino a 300 euro”. Tale cifra infatti, indica soltanto il tetto massimo ottenibile, poiché essa dipende dal contratto stipulato con l’operatore che gestisce e con la quale è stata attivata la connessione internet.

Infratel infatti, ha sottolineato che l’agevolazione economica prevede il rimborso pari al 50% delle spese sostenute. Ciò significa, che l’importo (il cui tetto massimo ricordiamo esser fino a 300 euro), dipenderà dal costo totale sottoscritto con una determinata compagnia.

Si attende infine, l’ultima decisione che spetterà alla Commissione Europea, la quale stabilirà le condizioni e le modalità con cui far richiesta per il bonus PC da 300 euro.











