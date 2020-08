Bonus Pc e internet/ Voucher fino a 500 euro: ecco come ottenerli

Mancano pochi giorni al via per la richiesta del bonus Pc e internet previsto dal Piano Nazionale riforme. A partire da settembre – tranche da 200 milioni di euro – sarà possibile chiedere il voucher per l’acquisto di nuove apparecchiature e per la connessione internet: per le famigli son ISEE sotto i 20 mila euro e è stato messo a disposizione un bonus di 500 euro per internet veloce e per l’acquisto di computer e tablet. Come previsto dal Pnr, inoltre, le famiglie senza limiti ISEE avranno un contributo di 200 euro per connessioni veloci. In totale, riporta Il Messaggero, il piano per famiglie e imprese vale 1,146 miliardi di euro. Ricordiamo che il bonus Pc e internet sarà spendibile per l’acquisizione di servizi con velocità in download da almeno 30 Mbps. Il voucher coprirà la spesa per l’acquisto dei dispositivi, purchè offerti dallo stesso operatore di telecomunicazioni.

BONUS PC E INTERNET: COME OTTENERLO

Come riportato dai colleghi di Optimagazine, la piattaforma dove sarà possibile avanzare la richiesta per ottenere il bonus Pc e internet è l’Infratel, anche se per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Non è purtroppo da escludere qualche ritardo nella tabella di marcia. Innanzitutto perché si precederà dando priorità a coloro con ISEE inferiore a 20 mila euro: solo successivamente sarà possibile ottenere il voucher per quanto riguarda la connessione veloce. Ma non solo: il bonus pc e internet sarà messo a disposizione solo dopo il via libera da parte della direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea. Al momento non sono giunte comunicazioni a proposito del possibile slittamento, ma settembre è sempre più vicino e difficilmente verranno rispettate le tappe cronologiche di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane…



