Bonus pc, tablet e internet a fine mese/ Voucher 500 euro non solo per redditi bassi

Bonus pc e internet in arrivo a fine mese, e non solo per i redditi bassi. Sta prendendo forma l’agevolazione per acquistare computer e abbonamenti internet. A giorni sarà a disposizione delle famiglie la prima tranche, secondo quanto annunciato dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano. Le famiglie potranno contare su un voucher complessivo di 500 euro, ma è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali collegata ad uno specifico livello di reddito. Come ottenere il bonus? Non sono stati ancora chiariti i dettagli. Si ipotizza che pc, tablet e connessione a internet vengano erogati dai vari operatori telefonici. Quindi, coloro che aspirano ai 500 euro di bonus dovranno rivolgersi a loro. Ma il meccanismo è tutt’altro che semplice. L’acquisto di Pc e tablet avviene con la formula del comodato d’uso, quella che le compagnie telefoniche usano già per vendere gli smartphone. Difficilmente si potrà scegliere il modello, come accade ad esempio per il bonus bicicletta. In questo caso si ottiene uno sconto di 500 euro sullo scontrino o sulla fattura.

BONUS PC, COME FUNZIONA: LE SOGLIE ISEE

Molto probabilmente sarà necessario integrare ai 300 euro del bonus Pc la cifra per l’acquisto. C’è un’altra ipotesi a tal proposito. Secondo quanto riportato da La Stampa, potrebbe essere promosso l’acquisto attraverso pagamenti a rate. Per quanto riguarda la limitazione del reddito, l’iniziativa è pensata per le famiglie meno agiate, quindi quelle con Isee sotto quota 20mila. Gli altri 200 euro del bonus sono invece pensati per favorire il passaggio ad una linea internet più veloce. Bisognerà dimostrare infatti il salto ad almeno 30 Mbps. L’Isee in questo caso coinvolge anche i redditi pià agiati: deve essere sotto i 50mila euro. In molti stanno aspettando queste agevolazioni, pensate per diminuire il divario digitale in Italia. Il bonus pc e internet sarà “gestito” con Infratel Italia, società del Ministero dello Sviluppo economico e del gruppo Invitalia. Sul portale di questa società ci saranno le registrazioni dei diversi operatori telefonici italiani.



