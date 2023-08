Bonus pedaggi autostradali 2023/ Riduzioni fino all’11%: chi ne usufruirà? (29 agosto)

Il bonus relativo ai pedaggi autostradali del 2023, è una nuova misura con cui il Governo ha deciso di aiutare, tutti gli autotrasportatori che hanno dovuto sostenere dei pesanti rincari viaggiando nelle autostrade italiane.

La misura è valida soltanto per alcune aziende (ad esclusione delle persone fisiche), e terrà conto della classe ecologica, del fatturato e dell’eventuale percentuale di riduzione. Ricordiamo che tale bonus, sarà applicato al 2023, ma in riferimento ai costi dei pedaggi sostenuti lo scorso anno, nel 2022.

Bonus pedaggi autostradali 2023: chi potrà richiederlo?

Il bonus pedaggi autostradali del 2023, è destinato alle cooperative a proprietà indivisa, alle aziende, alle società consortili, ai consorzi, e a tutti coloro che prestano servizio di autotrasporto di cose per conto terzi.

Ma non è tutto, perché per poter accedere a questo bonus (che vedremo in che misura verrà assegnato), occorre soddisfare questi requisiti:

I mezzi devono essere adibiti al trasporto di oggetti, alimenti, o ulteriori elementi con classe ecologica pari all’Euro 5 o più alta; I veicoli devono appartenere alle classi: B, 3, 4, oppure 5, se si tenesse in considerazione il numero della sagoma delle vetture o degli assi. Oppure, classi 2,3 o anche 4, se calcolato per “volume”. La riduzione goduta dal bonus per i pedaggi degli autotrasportatori, è proporzionata al valore delle fatture presentate. Per godere del rimborso, è indispensabile aver speso almeno 200.000€. Tuttavia, lo sconto non potrà essere oltre il 13% del fatturato.

Rimborso pedaggi autostradali autotrasportatori 2023: quanto ottenere?

Il rimborso dei pedaggi autostradali degli autotrasportatori per il 2023 (ma sulle spese effettuate nel 2022), tiene conto di diversi parametri, tra cui:

Se il fatturato del beneficiario è compreso tra 200.000 e 400.000€, si può ottenere una riduzione del 5 % per gli Euro 6, oppure il 3% per Euro 5.

% per gli Euro 6, oppure il 3% per Euro 5. Se il fatturato del beneficiario è compreso tra i 401.000€ e il milione e 200 mila euro, si può ottenere una riduzione del 7 % per gli Euro 6, oppure il 5% per Euro 5.

% per gli Euro 6, oppure il 5% per Euro 5. Se il fatturato del beneficiario è compreso tra 1.200.001€ e i 2.500.000€, si può ottenere una riduzione del 9 % per gli Euro 6, oppure il 7% per Euro 5.

% per gli Euro 6, oppure il 7% per Euro 5. Se il fatturato del beneficiario è oltre i 5.500.001€, si può ottenere una riduzione dell’11% per gli Euro 6, oppure l’11% per Euro 5.

Queste sono tutte le possibilità per poter aderire al bonus pedaggi autostradali del 2023, con nette riduzioni su quanto speso.

