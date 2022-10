Bonus pellet 2022/ Come ridurre il danno del folle rialzo dei prezzi

Un bonus pellet nel 2022 potrebbe salvare molte famiglie italiane, o comunque agevolarli economicamente, dalla crisi attuale e dal forte rialzo generale dei prezzi. Sappiamo bene il periodo storico in cui ci troviamo, dove la percentuale di inflazione sta spaventando terribilmente.

La produzione di pellet a causa delle sanzioni inflitte a Mosca, è sempre più bassa. Mentre altri paesi di principale esportazione di questo combustile sono “bloccati“. Dunque, dove vi è un forte aumento di domanda – legge di economia – vi è un rialzo dei costi.

Bonus pellet del 2022: davvero ne esiste uno?

Per esser fin da subito trasparenti, nonostante non esista alcun bonus pellet del 2022, esistono tuttavia, altre agevolazioni statali che aiuterebbero le famiglie italiane a risparmiare qualcosa.

Innanzitutto, quello che tutti conosciamo come ecobonus ordinario. In lista non manca il bonus Gse e il superbonus 110%.

Ecobonus ordinario

L’ecobonus ordinario, consente di poter ottenere uno sconto IRPEF al 65% circa (varia tra minimo il 50% e massimo l’85%).

Il 50% viene applicato qualora si installassero degli impianti di climatizzazione invernale, aventi generatori di calori costituiti da biomasse combustibili. Il limite spendibile per la stufa a pellet è pari a 30.000€.

I condomini potranno usufruire del 75% a patto che spendano un minimo di 40.000€ per ciascuna unità immobiliare. Lo sconto dell’85% è ottenibile in caso di lavori antisismici e spendendo almeno 136.000€.

Le modalità previste per ricevere l’ecobonus ordinario sono tre: cessione del credito, sconto in fattura oppure dieci quote di sconto in dieci anni in ISEE.

Incentivo del Gestore dei Servizi Energetici

In caso di agevolazione tramite Gse, sarà direttamente la società italiana a dar la possibilità di avere uno sconto massimo del 65%. L’unica restrizione è quella di richiedere la sostituzione della stufa a pellet e non una nuova installazione.

La domanda per il bonus pellet 2022 è approvabile soltanto se conclusi i lavori in questione. Qualora la somma massima accettata è entro i 5 mila euro, si otterrà il 100% entro due mesi a mezzo bonifico bancario. Viceversa, per importi oltre i 5 mila euro, la cifra sarà ottenibile – sempre al 100% – ma suddivisa in rate annuali, ottenibili entro massimo cinque anni.

