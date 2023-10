Bonus pellet 2023/ Aliquota IVA ridotta al 10%: come usufruirne (7 ottobre 2023)

Per quest’anno, il bonus pellet 2023 possiamo comunicare ufficialmente che è attivo. Il Governo Meloni, ha pensato bene che promuovere e investire su delle misure ecologiche, possa favorire a lungo termine, un chiaro e netto miglioramento per l’ambiente, che ai giorni d’oggi sembra soffrire pesantemente.

E a dimostrare la gravità sulla salute ambientale è il caldo stesso. Anche agli inizi di ottobre, le temperature da Nord a Sud Italia, non cennano a diminuire. Che sia causa dell’anticiclone Bacco o del surriscaldamento globale “poco importa”, visto che in ogni caso dovremmo prepararci all’arrivo dell’inverno.

Bonus pellet 2023: chi ne ha diritto? Come funziona?

Il bonus pellet 2023 è un’agevolazione che il Governo destinerà a tutti coloro che provvederanno all’acquisto di questo combustibile, che oltre ad essere più economicamente vantaggioso, è anche sostenibile ed ecologico.

Il pellet non è altro che lo scarto di legno non trattato, che anziché esser gettato, viene destinato a quegli impianti o stufe idonee, utili a produrre riscaldamento domestico (evitando ulteriori impianti che potrebbero aggravare l’impatto ambientale, causando inquinamento).

In Legge di Bilancio 2023, si nota come la finalità era proprio quella di adottare e sponsorizzare sistemi più ecologici, motivo per cui per il 2023 si è pensato al bonus pellet. Questa agevolazione può essere garantita soltanto a chi ha sostenuto i costi legati all’acquisto del combustibile ecologico in questione, e non alla sua installazione (usufruibile previ requisiti, con il bonus mobili).

A beneficiare del bonus pellet 2023 sono tutti i contribuenti italiani (anche possessori di Partita IVA, che compreranno (fino alla fine del 2023), il pellet. Non si terrà in considerazione l’uso che ne farà, ma soltanto la spesa sostenuta per ottenerlo (indipendentemente che la finalità sia il riscaldamento domestico oppure altro).

Per poter godere della detrazione fiscale (fino al 100% per P.IVA), o con l’aliquota ridotta al 10% per le persone fisiche, è sufficiente comprarlo e ottenere lo sconto direttamente in cassa.











