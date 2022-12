Bonus pellet 2023/ Come e quanto risparmio si potrà ottenere con questa manovra

Il bonus pellet del 2023 è una delle novità ufficiali che entrerà in gioco nel primo trimestre del prossimo e nuovo anno. Questo perché, l’ordinamento italiano ha già dato il suo benestare per poter applicare uno sconto sull’IVA in merito all’acquisto del combustibile in essere.

Prima di approfondire come funzionerà il bonus pellet del 2023, è necessario specificare che non si tratta di una riduzione diretta del prezzo al chilogrammo, bensì di una soluzione che il Governo stesso ha pensato, di attuare su una percentuale ridotta dell’Imposta Sul Valore Aggiunto (IVA).

Bonus pellet 2023: di quanto sarà ridotta l’IVA?

Il bonus pellet del 2023 non prevede una riduzione del prezzo al kg, come già anticipato. L’idea del Governo (si attende solo l’ufficialità con la prossima pubblicazione della Legge di Bilancio nel prossimo anno), è quella di abbassare l’IVA sul costo del combustibile.

Se fino ad oggi l’Imposta sul Valore Aggiunto per comprare il pellet era sempre al 22%, dal prossimo gennaio del 2023, l’IVA per acquistare il combustibile scenderà al 10%. Una manovra interessante che consentirà ai cittadini italiani di ottenere un risparmio economico sostanziale.

Per fare un esempio, ipotizzando che oggi un sacco di pellet è prezzato 10€ (aumenti inclusi) con l’IVA al 22% si pagherebbe 12,2€. Con l’IVA al 10% invece, e mantenendo sempre il prezzo base di dieci euro, il prezzo finale sarebbe di soli 11€.

Poco più di un euro di risparmio ma che complessivamente potrebbe comportare un risparmio mensile di circa 50€, non male in questi tempi di carovita, inflazione e stagflazione.

Quello su cui il Governo spera che non accada però, è la posizione dei commercianti. Infatti, l’obbligo è quello di ridurre l’IVA, ma non il prezzo del pellet, che quello potrebbe essere adeguato in base alla scelta di ogni titolare di attività.

Quindi se un imprenditore aumentasse il prezzo del combustibile, il bonus pellet nel 2023 diventerebbe superfluo o addirittura inutile.











