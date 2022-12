Bonus pensionati 2022/ Corrisposto per errore: cosa succederà adesso?

Il bonus destinato ad alcuni pensionati nel 2022, potrebbe esser richiesto indietro. Con precisione, la cifra ammonta a circa 150€ / 200€, dunque la stessa per intero, ottenuta in precedenza da coloro che avevano fatto domanda ed approvata – in via provvisoria – fino alle prossime verifiche.

Prima di entrare nel panico, vediamo quali sono i nuovi requisiti reddituali da soddisfare per usufruire del bonus da centocinquanta e duecento euro e chi invece, dovrà restituire il denaro ottenuto in modo “illecito“.

Bonus pensionati 2022: i nuovi requisiti reddituali

Il bonus pensionati del 2022 presenta nuovi requisiti reddituali. Per ottenere 200 euro, il testo del decreto attutivo del 17 Maggio 2022, specifica che i contribuenti dovranno aver registrato nel 2021, un reddito inferiore a 35 mila euro.

La valutazione andrà eseguita tenendo in considerazione il reddito personale assoggettabile all’Irpef, ma escludendo:

Trattamenti di fine rapporto comunque denominati;

Il reddito della casa di abitazione;

Competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Gli stessi identici limiti li riportiamo per coloro che desiderano usufruire di 150€ come “bonus pensionati 2022”, a differenza della restrizione reddituale, che in quest’ultimo caso dev’essere minore di 20 mila euro.

A fronte di quanto descritto, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale potrebbe effettuare dei controlli più approfonditi. Se durante il check l’INPS dovesse accertare l’indebitamento improprio delle somme corrisposte per errore, essa tratterrà le somme dalla pensione futura.

Il bonus pensioni del 2022 infatti, potrebbe esser stato corrisposto erroneamente dall’INPS, per non aver appurato minuziosamente i requisiti e i limiti sopra descritti. Questo spiegherebbe un’eventuale riduzione del salario pensionistico nei confronti dei beneficiari dell’agevolazione non spettatagli.

Abbiamo già discusso di questa agevolazione economica, concentrandoci anche sulla pensione di reversibilità, che verrebbe resa “idonea” al bonus una tantum da 150€ e 200€. In verità ciò che è fatto è fatto, ecco perché non resta nient’altro da fare se non attendere gli eventuali accertamenti.

Non abbiamo una data e né tanto meno un periodo esatto dei controlli INPS, quindi non resta anche in questo caso, che attendere.











