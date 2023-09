Bonus per acquisto bici elettrica/ Fino a 1.000€ di rimborso: come ottenerlo (7 settembre 2023)

Direttamente dall’Emilia Romagna, arriva il bonus per l’acquisto di una bici elettrica. La Regione italiana, ha pensato bene di promuovere ancora una volta, il benessere fisico, mentale ed ambientale dei suoi cittadini, offrendo un contributo che li spingesse a comprare dei mezzi molto più ecologici.

La transizione ecologica che stiamo vivendo, è un momento importante che entrerà nella storia. Dai veicoli elettrici ai mezzi più ecologici, proprio come i monopattini e le biciclette. Ed è proprio per la sua importanza, che l’Emilia Romagna è pronta a disporre rimborsi per questi acquisti “eco”, fino a mille euro su quanto speso.

Bonus per acquisto bici elettrica: come funziona?

Il bonus per l’acquisto di una bici elettrica dell’Emilia Romagna, prevede di corrispondere da 500€ a 1.000€ a singolo cittadino, che provvederà a comprare un mezzo ecologico. Da uno studio recente, si è potuto appurare come andare in bici possa far bene alla salute, “garantendo” una longevità di almeno due anni in più rispetto ai “non ciclisti”.

I requisiti della e–bike possono riguardare diverse tipologie di mezzi: dalle bici a pedala assistita alle cargo bike, fino a quelle “elettriche tradizionali”. Ma non solo, chi ha nel corso dell’anno, rottamato la propria vettura, potrà godere di uno sconto aggiuntivo pari al 70% dei costi sostenuti.

Bonus famiglia con credito extra

Il bonus famiglia del 2023, è lo stesso dettato dalla Regione Emilia Romagna per compiere l’acquisto ecologico (della bici elettrica). A differenza di quanto detto anticipatamente, l’incentivo per chi risiede nelle zone alluvionate prevede 200 euro in più.

L’obiettivo della Regione emiliana, è quello di ridurre drasticamente l’inquinamento ambientale, portandolo fino al 50% in meno entro il 2025. Per questa impresa, l’Emilia ha messo a disposizione 9 milioni di euro.

I residenti interessati al bonus, potranno far richiesta nel portale telematico del proprio Comune di Residenza, specificando il “bonus famiglia fino a 1.000€”.











