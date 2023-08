Bonus per centri estivi 2023/ Incentivo fino a 300€: chi può goderne? (29 agosto)

Il bonus per centri estivi del 2023, è una misura con cui alcune Regioni italiane, come ad esempio la Calabria, ha deciso di attuare per aiutare alcuni lavoratori specifici, che hanno deciso di portare i loro bambini in uno dei centri estivi del territorio.

Dato che si tratta di una misura territoriale, estesa poi ad altri Comuni e Regioni grazie all’idea calabrese, vi suggeriamo di consultare l’eventuale bando e disponibilità sul vostro territorio, dato che le aderente all’iniziativa, non sono tutte le Regioni italiane.

Bonus per centri estivi 2023: come funziona?

Il bonus per i centri estivi del 2023 che stiamo per proporvi, è quello messo a disposizione dalla Regione italiana Calabria. L’iniziativa è destinata a tutti i lavoratori del settore turistico calabrese, e che hanno i figli a carico.

Per godere di questa bonus, sarà necessario aver portato i propri bambini – al termine dell’anno scolastico – in uno dei centri estivi del territorio calabrese (indipendentemente che sia pubblico o privato).

Oltre a risedere in Calabria, dunque, occorre soddisfare un altro requisito, ma questa volta meramente economico: il reddito ISEE del nucleo familiare beneficiario del bonus dei centri estivi del 2023, non deve superare i 25 mila euro annui.

In secondo luogo, sarà tenuta in considerazione la data di iscrizione, che verrà accettata soltanto se il genitore avrà fatto domanda entro 3 mesi rispetto al 10 luglio, ovvero la data di pubblicazione del bando.

Infine, l’approvazione della domanda è correlata al regolare versamento delle quote associative destinate al centro estivo frequentato dai bambini nel 2023.

Bonus per centri estivi 2023: come inviare la domanda

Il bonus per i centri estivi nel 2023, ammonta a 300 euro, e le domande per poter aderire potranno esser spedite entro e non oltre, il 30 settembre del 2023.

La domanda da spedire è telematica, occorre scaricare il modulo presso il sito ufficiale EBT, e poi spedirlo all’indirizzo ebrturismocalabria@pec.it.

Ricordiamo in fase di domanda per ottenere il bonus per i centri estivi del 2023, occorre presentare questi documenti:

Documento di identità di chi fa richiesta; Fatture e ricevute che comprovano il regolare pagamento ai centri estivi; ISEE 2023; Copia delle ultime 3 busta paga;

