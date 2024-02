Bonus per comprare una bici nel 2024: come mandare la domanda (oggi 2 febbraio)

La mobilità elettrica sta cambiando drasticamente. Il nuovo bonus del 2024 corrisponde ad un incentivo per comprare una bici anche costosa (questa misura prevede una copertura massima fino a 1.000€). l’iniziativa è stata predisposta dall’Emilia Romagna, e probabilmente – ce lo auguriamo – verrà estesa in altre Regioni di Italia.

In un contesto storico dove prevale l’ecologia, l’Italia si ritrova negli ultimi posti – in termini di automotive – come flotta di mezzi più inquinanti d’Europa. Questo è uno dei motivi per cui l’Emilia Romagna avrebbe (di sua iniziativa), previsto un contributo per i cittadini del territorio romagnolo, affinché potessero passare ad una mobilità più sostenibile.

Bonus fino a 1.000€ comprare una bici nel 2024: i dettagli

L’Emilia Romagna è una delle Regioni più inquinate dell’intera penisola italiana. Il bonus che coprirebbe fino a 1.000€ per l’acquisto di una bici durante il 2024, mira a consapevolizzare i cittadini del territorio emiliano – romagnolo, dell’importanza dell’orientamento eco-friendly.

Gli interessati – almeno per il momento – sarebbero potenzialmente, tutti i residenti presso uno dei 200 residenti della Regione Emilia Romagna (il cui tasso di inquinamento, lo ricordiamo, è molto elevato).

Tuttavia, l’incentivo prevede delle limitazioni piuttosto severe. Per conoscere il tetto massimo di spesa occorre fare una distinzione tra la bicicletta a pedalata assistita e le cargo bike. Per la prima, la copertura massima è fissata a 500€, mentre per la seconda, fino a 1.000€.

La domanda per accedere all’incentivo scade il 31 dicembre del 2024, e il requisito più importante da dimostrare sta nella modalità di pagamento, che dev’essere effettuato tramite uno dei metodi tracciabili (ottenendo una ricevuta fiscale o fattura elettronica).

È altresì importante, essere titolari di un conto corrente italiano sulla quale verrà accreditato e riconosciuto il contributo economico (sotto forma di denaro). Per evitare delle incomprensioni, riassumiamo quanto occorre per procedere alla domanda telematica:

Autenticazione digitale utilizzando uno SPID di livello 2, CNS oppure la CIE. Ricevuta fiscale o fattura elettronica che possa comprovare l’acquisto. La dicitura deve indicare il programma specifico. Allegare una marca da bollo da 16€. Dichiarazione di conformità del mezzo. Documento bancario o quietanza di pagamento che possa attestare quanto comprato.

Queste sono le regole essenziali per godere del bonus utile all’acquisto di una bici nel 2024 e ottenere un contributo economico per incentivare la mobilità eco-friendly.

