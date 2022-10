Bonus per funerale/ L’idea di una ditta napoletana: “nessuna somma statale”

A pensarci bene, un bonus per un funerale (con tutte gli scongiuri di questo mondo), potrebbe tornar “utile”. In un periodo così soffocante a livello economico, ogni sussidio economico sarebbe ben accetto, anche quello in un triste e drammatico caso, di ipotetico decesso.

D’altronde le spese da elargire per un funerale non sono poi così basse, specialmente se i costi sono a carico di una sola famiglie. Almeno questo, è quello che ha pensato una ditta di Casoria, comune italiano in provincia di Napoli. Favorire in detrazione, quei costi necessari per procedere al funerale.

Bonus per un funerale di una ditta di Casoria

Il bonus per un funerale pubblicato “promozionalmente” da una ditta di Casoria nello stesso Comune in cui è presente, non è una fake news e né tanto meno uno slogan divertente. La stressa ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), ha segnalato la presenza del cartello del sussidio.

Sul cartello si evince chiaramente la finalità dell’agevolazione economica, con su scritto:

“Bonus di 650€ sul funerale, detratto direttamente dal costo. Onoranze funebri Pezzella, con ISEE fino a 30 mila euro). Siamo vicini alle famiglie. Il bonus è valido in tutti i Comuni.”

La stessa ADUC ha fatto presente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (antitrust), che non si tratta di somme di denaro statali, bensì della ditta di Casoria che ha voluto in qualche modo, agevolare le famiglie più bisognose, soprattutto in un periodo delicato come quello di un dramma familiare.

Il bonus per il funerale consiste nella detrazione fiscale delle spese necessarie per celebrare gli estremi onori. Tutti i costi dovranno comprovare la finalità, ovvero rientrare adeguatamente nelle spese per le esequie.

Lo sconto in fattura sarebbe garantito dalla ditta stessa, che però non si è cimentata ad annunciare altri dettagli, se non un recapito telefonico (WhatsApp), dove è possibile instaurare un primo contatto.











