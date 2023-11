Bonus per lavoratori stagionali 2023/ Fino a 500€ esentasse: a chi spetta? (8 novembre 2023)

Il bonus per lavoratori stagionali 2023 è un contributo economico pensato dal Governo per favorire e aiutare quei dipendenti – che seppur con contratto indeterminato – non svolgono un’attività continuativa, e con evidenti deficit economici per via dell’alternanza dei periodi di lavoro.

Tuttavia, nonostante diversi lavori stagionali sono ben pagati, non si potrebbe garantire per quei lavoratori, una continuità tale da potersi sostentare per tutto un intero anno. Ecco dunque, che la nuova manovra di bilancio del 2024 propone un bonus di 500 euro per una certa categoria di lavoratori.

Bonus per lavoratori stagionali 2023: i requisiti per far domanda

Il bonus per lavoratori stagionali 2023 potrà essere corrisposto nella misura di 500€ extra, da destinare non solo a coloro che sono impegnati nella stagioni estive (animatori turistici, bagnini, staff addetto ai parchi di divertimento acquatici, mense scolastiche e circoli estivi), ma anche per chi è impegnato nei periodi invernali (come i dipendenti assunti presso le stazioni sciistiche).

Dunque, un contributo economico destinato a tutti i dipendenti – al di là del periodo interessato – che non lavorando tutti i mesi, hanno una discontinuità economica non indifferente. L’obiettivo di questo nuovo contributo economico è quello di colmare il divario delle stagioni altalenanti.

La misura è riassunta nel Decreto Anticipi, un documento che è stato scritto in Manovra dal Governo e che ha visto l’approvazione il 16 ottobre scorso. Nella misura si leggono tutti i requisiti da dover soddisfare per poter beneficiare del contributo economico per chi soffre “l’inattività continuativa”.

I requisiti

Il criterio secondo la quale viene garantito il bonus da 500 euro ai lavoratori detti “stagionali”, dev’essere quello di aver lavorato per almeno un mese consecutivo, e poi riportare una inattività pari a 7 e/o 20 settimane.

A breve verrà pubblicata la piattaforma INPS attraverso la quale far domanda (a patto di soddisfare i requisiti) telematica. L’importo non concorre alla formazione del reddito, motivo per cui è “esentasse” e non va dichiarato nel 730.











