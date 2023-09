Bonus per le donne 2023/ Il nuovo contributo senza dimostrare il reddito (15 settembre)

Arriva direttamente dal Governo, la proposta del nuovo bonus per le donne 2023. Questa volta, non si tratta di misura a sostegno del reddito (anche se in parte si), ma di un contributo – seppur economico – al fine di garantire un sostegno aggiunto, alle vittime di violenza.

Purtroppo, in questi ultimi anni e tristemente giorni, abbiamo assistito a sempre più casi di violenza ai danni di giovani donne. A nulla sarebbe servito, l’inasprimento del codice rosso a sfavore dei trasgressori, che sembrerebbero infischiarsene delle leggi contro questi reati.

Congedo parentale 2023/ Il trucco per non considerare i giorni festivi (14 settembre)

Bonus per le donne 2023: fino a 4.800€

Il nuovo bonus per le donne 2023, è stato coniato come “reddito di libertà“. Si riferisce infatti, alle povere vittime di violenza, che oltre a dover superare un trauma psicologico, devono ritrovare allo stesso tempo, la loro stabilità economica e finanziaria.

Il Governo avrebbe custodito un plafond apposito, con una copertura economica fino a due anni, a patto che vi siano determinati requisiti da dover soddisfare:

Anna Paola Concia: “la donna non è vittima”/ “Amiche di sinistra sbagliate: uomini non sono tutti stupratori”

La residenza delle vittime, dovrà essere entro i confini geografici del bel Paese; Indispensabile il possesso della cittadinanza comunitaria/italiana, oppure detenere il permesso di soggiorno in corso di validità (per tutti i cittadini extracomunicatari); Aver iniziato il processo di cosiddetta “ricerca di rifugio“, a causa delle ripercussioni subite per violenza*. Trovarsi in condizioni di povertà e vulnerabilità, e in uno stato di “urgenza e bisogno”, da certificare dal servizio sociale professionale del territorio di competenza.

* La donna vittima di violenza, dovrà assicurarsi di iniziare il processo, purché venga avviato presso uno dei centri antiviolenza riconosciuti sia dai servizi sociali, che dalle Regioni italiane.

Denti sani nel bambino dipendono anche da igiene orale in gravidanza/ "Attenzione ai batteri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA