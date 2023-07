Bonus per nascite 2023/ Fino a 1.000€ per questi beneficiari (28 luglio)

In arrivo un nuovo bonus per le nascite del 2023 a vantaggio di una specifica categoria di beneficiari che sono diventanti genitori nel 2022. L’iniziativa parte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ed è destinata agli avvocati genitori e altri professionisti (con un contributo distaccato ma similare).

I contributi economici sulle nascite potrebbero essere delle valide soluzioni per contrastare la denatalità in Italia, visto che i numeri stanno generando preoccupazione e il Governo sta cercando in tutti i modi possibili di favorire le nuove nascite.

Bonus per nascite 2023: domanda e beneficiari

Abbiamo appurato che il bonus per nascite 2023 è stato messo a disposizione di quegli avvocati che nel 2022 sono diventati genitori. Il fondo della cassa forense ammonta a 1,5 milioni di euro, il cui singolo contributo è stato pensato per aiutare i professionisti a coprire gran parte delle spese.

La graduatoria seguirà un iter ben specifico, tanto da dare priorità a coloro che hanno dei figli gemelli, adottivi o affidatari di più figli (visto che il bonus include anche gli affidamenti e le adozioni).

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, sfruttando il form online sul sito della Cassa Forense. L’erogazione del contributo può esser concessa fino ad esaurimento scorte.

Poi la graduatoria continuerà seguendo l’ISEE, il numero di figli e l’età. È evidente come questo bonus per le nuove nascite 2023 dia priorità “ai più bisognosi” o semplicemente a quegli avvocati genitori che dovranno sostenere più spese per degli oneri maggiori.

Bonus per nascite 2023: altre agevolazioni per altri professionisti

Dopo aver specificato in cosa consiste il bonus per le nascite 2023 destinato agli avvocati genitori, similmente – ma in modo distaccato – sono previste altre agevolazioni per altri professionisti.

Ad esempio l’Assistenza Plurilaterale (Epap), e di Previdenza, offre un contributo alle mamme professioniste (agronome, forestali, chimici, fisici, attuari e geologi) che hanno avuto un figlio nel 2022.

Per consultare le somme spettanti è sufficiente leggere i bandi.











