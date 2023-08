Bonus per neo mamme 2023/ Fino a 1.200€ di sussidio: a chi spetta? (30 agosto)

Il bonus per le neo mamme del 2023, è disponibile soltanto in una Regione di Italia. Il decreto regionale, è stato pensato per quelle donne che nel primo anno di vita, dovranno adattarsi ai cambiamenti dovuti al nascituro.

L’idea è stata lanciata e approvata dalla Regione Umbria. La misura è destinata ad un’ampia platea di beneficiari: dalle donne autonome a quelle impiegate, dalle disoccupate a quelle in cerca di lavoro, a patto di soddisfare un unico requisito: l’ISEE massimo di 30 mila euro.

Bonus domotica 2023/ Detrazioni fiscali fino al 65%: come usufruirne (30 agosto)

Bonus per neo mamme 2023: ottenibile in Umbria

Il bonus per neo mamme del 2023, è un’agevolazione che prevede l’erogazione fino a 1.200€, per quelle quelle donne con un ISEE inferiore a 30 mila euro, e che hanno vissuto negli ultimi due anni, in Umbria,

Come si può evincere dall’approvazione del decreto regionale, emanata lo scorso 17 Febbraio 2023, la Presidente Tesei è felice del risultato ottenuto, tanto da aver detto:

Bonus edilizi 2023/ Anche ai familiari "non titolari dell'appartamento" (30 agosto 2023)

“Si tratta di un bonus alle neomamme affinché possano conciliare al meglio, durante il primo anno di vita del bambino, le nuove esigenze familiari con quelle lavorative.”

Visto il problema della denatalità in Italia, l’Umbria ha deciso di affrontarla così: erogare un sussidio pari a 1.200 euro, che possa rasserenare quelle donne che – complice la nascita di un figlio – devono continuare a sostentarsi, basando alla gestione della casa, il lavoro, e tutto ciò che comportano le responsabilità quotidiane.

L’obiettivo dunque, è chiaro: un aiuto economico, che però si amplia al supporto psicologico, dato che un sostenimento immediato a fronte della nascita di un bambino, è un impegno non indifferente.

Bonus per centri estivi 2023/ Incentivo fino a 300€: chi può goderne? (29 agosto)

Bonus per neo mamme 2023: come va fatta domanda?

Per poter ottenere il bonus per neo mamme del 2023, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della Regione Umbria. Per chi avesse difficoltà a trovare autonomamente il bando, bastare aprire questo link, e trovare tutte le informazioni necessarie.

L’ordine delle graduatorie si baserà sulla priorità reddituale, partendo dall’ISEE più basso fino a quelli più alti, rispettando il limite di 30 mila euro annui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA