Bonus per revisione auto 2023/ Come e chi può ottenere il rimborso (30 settembre)

Il bonus per revisione auto 2023 è uno degli incentivi finanziati dal Governo Meloni, per contrastare almeno in parte, l’inflazione che sta causando dei rincari in tutte le famiglie italiane. L’agevolazione in questione è anche nota come “bonus motori“.

Negli ultimi tempi il Governo ha pensato ad una serie di manovre finanziare, che mirano ad aiutare gli italiani. Dal bonus carburante (visto l’aumento a quasi due euro al litro, talvolta anche di più), agli incentivi (come quello che stiamo per riportare), per poter risparmiare sulla gestione del veicolo.

Dove richiedere la carta risparmio spesa/ Ecco come ritirarla e cosa presentare (30 settembre 2023)

Bonus per revisione auto 2023: chi può e come averlo?

Per chi si chiede come avere il bonus per la revisione auto del 2023, occorre identificare l’obbligo di revisione del proprio mezzo (che deve equivalere a due anni). Dunque, gli automobilisti che sono soggetti a questa imposizione, potranno godere dell’incentivo, che però, ammonta soltanto a 9,95€.

Bonus 3000 euro famiglia 2023/ Aiuti per contenere i rincari, a chi spetta? (29 settembre)

Si tratta di una cifra irrisoria, che però potrebbe essere un ottimo contributo economico per tantissimi italiani (single e famiglie), in enormi difficoltà.

La revisione è divenuta obbligatoria per via della Manovra di Bilancio del 2021, che ha introdotto “il bonus veicoli sicuri“, imponendo di sottoporre i propri veicoli alla revisione biennale (o come da indicazione della casa automobilistica).

Il costo della revisione ordinaria ammonta a 54,95€, a cui potrebbero sommarsi altri importi legati a degli accessori aggiuntivi del proprio mezzo.

Per poter avere il bonus che garantisce un rimborso parziale della revisione della propria auto, può farlo – a patto di soddisfare i requisiti – compilando ed inviando la domanda al sito ufficiale bonusveicolisicuri.

Bonus climatizzatori 2023/ Fino al 65% di detrazione, ecco come ottenerlo (29 settembre)

Attenzione anche alle scadenze da rispettare (riguardo alla revisione ordinaria). In caso di prima violazione, la sanzione può variare dai 169€ agli 680€. In caso di successive omissioni, si rischia persino il fermo amministrativo (così confermato dal Codice della Strada).

Tuttavia, seppur si tratti di un importo minimo, è pur sempre importante per poter gestire e ridurre i costi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA