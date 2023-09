Bonus per tinteggiatura 2023/ Come ottenere il 50% di sconto (13 settembre)

Il bonus per la tinteggiatura del 2023 potrebbe rientrare nel bonus ristrutturazioni. La misura prevedrebbe dal Governo, di ottenere il 50% di detrazione fiscale, su una spesa massima pari a 96 mila euro.

L’agevolazione fiscale sarà applicata sia per le pareti esterne che per quelle interne. Per chi volesse occuparsi della tinteggiatura del proprio appartamento, potrà farlo sfruttando di interventi quali: restauro, ristrutturazione e risanamento.

Bonus per la tinteggiatura del 2023: come sfruttare il 50%

Il bonus per la tinteggiatura del 2023 è pur sempre un intervento straordinario, che come abbiamo già spiegato, verrà applicata nelle misure quali: ristrutturazione, restauro o risanamento. Dunque, per riuscire nella tinteggiatura interna dell’unità immobiliare (oggetto dell’intervento), occorre avviare un intervento di manutenzione straordinaria e/o opere di ristrutturazione con l’applicazione del 50% di detrazione fiscale.

C’è da domandarsi, se l’intervento per le pareti esterne potrà essere applicato allo stesso modo delle parenti interne. Anche se la Legge dovrà ancora esporsi in modo ufficiale, occorre prendere come riferimento la normativa in vigore per gli interventi di ristrutturazione.

Infatti, il bonus per ristrutturare può essere applicato alle pareti esterne, soltanto all’avverarsi di due casistiche: se la facciata necessita di modifiche, oppure se le modifiche riguardano i materiali e i colori da utilizzare per il rifacimento della stessa.

Bonus per tinteggiatura 2023: e se non venisse applicato?

Potrebbe succedere, che il bonus per la tinteggiatura del 2023, non venga applicato e conseguenzialmente, vedersi rifiutare la domanda per l’assenza di requisiti (come quelli esposti nei paragrafi precedenti, per determinati interventi).

A quel punto, chiunque voglia tinteggiare ugualmente le pareti dell’abitazione (sia esterne che interne), potrà farlo cercando di risparmiare più soldi possibili. Il primo metodo – anche meno opportuno – sarebbe quello di dedicarsi alla tinteggiatura con una soluzione fai da te (a patto che si fosse capaci).

Il secondo, sarebbe quello di chiedere un aiuto ad amici o più ditte, richiedendo un preventivo online in modo tale da confrontare i lavori e i prezzi, e scegliere il costo più basso.











