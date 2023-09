Bonus per universitari 2023/ Fino a 600 in questo Ateneo: entro quando richiederlo (23 settembre 2023)

Un importante ateneo italiano, ha stanziato un bonus per gli universitari del 2023. Oggigiorno, tra rincari e inflazione, soprattutto per gli studenti fuori sede (a maggior ragione se vivono in un’altra Regione da quella di nascita), la vita è divenuta sempre più complessa.

I costi degli affitti sono diventanti esorbitanti. Il bonus affitti per giovani ad esempio, è stata una misura agevolativa che ha contribuito a pagare e risparmiare un po’ di soldi. Ma per chi frequenta l’università, sembra poter esserci un’opportunità in più.

Bonus per universitari 2023: come funziona?

Il bonus per universitari del 2023 che stiamo per presentare, si discosta dalle agevolazioni governative. Quest’ultimo infatti, viene promosso e finanziato dal prestigioso Ateneo Unistrapg, un’Università per Stranieri di Perugia.

L’agevolazione è destinata alle future matricole, che per poter aderire a quest’ultima dimostrano di essersi iscritti al corso di studi 2023 – 2024. Chi può permettersi di laurearsi presso questo Ateneo di Perugia, potrà godere di un’acquisizione di competenze inerenti all’inclusione sociale, riuscendo a mettersi alla pari di tutti (indipendentemente che si è italiani oppure stranieri).

La domanda può essere trasmessa entro e non oltre il 31 ottobre 2023, contestualizzando la finalizzazione dell’iscrizione all’ateneo perugino per l’anno 2023 – 2024.

Bonus per universitari 2023: quali requisiti vanno soddisfatti?

Il bonus per universitari 2023 proposto dall’Ateneo Unistrapg (di Perugia), permette ai beneficiari, di poter ottenere fino 600 euro per poter iscriversi al corso universitario di riferimento, risparmiando un bel po’ soldi con la finalità di sostenere in modo più leggero, le spese vive per poter studiare.

I requisiti per poter aderire sono:

Avere un reddito ISEE classificato nella “no tax area”; Accesso a studenti con disabilità; Accesso a studenti stranieri; Accesso a studenti con diploma di scuola superiore con il massimo dei voti; Matricole o studenti dei corsi di laurea triennale/magistrale.

Per chi volesse, il bonus potrà essere sfruttato anche le attività promosse nella Regione Umbria: dalle attività culturali agli eventi di musica e teatro, dalle escursioni guidate all’acquisto di materiale scolastico (PC, accessori informatici, libri), dagli abbonamenti a teatri, cinema e musei ai corsi di lingua.

Infine, è indispensabile aver dimostrato di essere sempre stato un ottimo pagatore (senza ad esempio, aver tardato le rette annuali).











