Bonus porte blindate/ Si potranno installare o comprare usufruendo del 50%

Il nuovo bonus delle porte blindate prevede la possibilità di poter ottenere a metà prezzo, sia delle nuove porte più forti e sicure, ma anche la loro installazione. Vediamo di seguito che cosa occorre per poter fare richiesta e soprattutto, a quali condizione aderire.

Le porte blindate come è facile immaginare, sono sinonimo di sicurezza e garanzia. Oggigiorno è sempre più importante difendere il nostro patrimonio, in modo tale da non incorrere a furti o intrusioni da parte di criminali che potrebbero rovinarci.

Bonus porte blindate: in cosa consiste

A regolamentare il bonus delle porte blindate è la Legge n°234/2021, introdotta nella Legge di bilancio 2022. In essa, viene dichiarata la possibilità di acquistare o installare metodi di prevenzione di atti illeciti (come ad esempio le porte blindate), usufruendo del 50% di agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento chiarisce quanto segue:

“Per atti illeciti si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

Lo stesso Ente ha stilato una lista di prevenzioni ammissibili nel bonus:

Rafforzamento, installazione oppure sostituzione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

Apposizione di grate sulle finestre o interventi al fine di sostituirle;

Porte rinforzate oppure blindate;

Apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

Installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

Apposizione di saracinesche;

Tapparelle metalliche con bloccaggi;

Vetri antisfondamento;

Casseforti a muro;

Gli sconti e le agevolazioni di questo bonus delle porte blindate e conseguente intervento di prevenzione contro atti illeciti, saranno validi fino al massimo del 31 dicembre del 2024.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ultima differenza tra le porte blindate esterne ed interne, specificando che:

Per la porta blindata esterna, è prevista l’agevolazione di una nuova installazione oppure della sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi;

Per la porta blindata interna, è prevista l’agevolazione per una nuova installazione.

