Bonus POS 2023/ 80 milioni per aiutare i commercianti, come funziona il benefit?

Il decreto Aiuti quater introduce nuovo bonus per il POS del 2023, destinato a esercenti e commercianti. Il contributo è pari al 100% della spesa, con un limite di 50 euro per ogni registratore telematico. Dal 30 giugno 2022 tutti i commercianti o esercenti che negano al cliente il pagamento tramite strumenti tracciabili sono a rischio sia di multe che di sanzioni.

IMPRESE VINCENTI/ Intesa Sanpaolo: un welfare "umano" per tenere insieme lavoro e famiglia

La bozza del nuovo decreto non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma si presume che non faccia riferimento solo al caro energia, ma anche ad una nuova agevolazione per i pagamenti digitali. Questo sarà sotto forma di credito d’imposta e permetterà a tutti i commercianti di risparmiare sull’acquisto di strumenti telematici.

CRISI & INFLAZIONE/ La frenata del Pil che pone un dilemma alla Bce

Bonus POS 2023: previsti aiuti da 80 milioni di euro

Il bonus POS 2023 servirà a combattere l’evasione fiscale, ma anche gli esercenti in difficoltà. Con il nostro paese che sta compiendo passi da gigante nei riguardi dei pagamenti elettronici, punta non solo a contrastare l’evasione fiscale ma anche a fare in modo che sia i commercianti che i professionisti si adeguino alle nuove regole tramite l’acquisto di Pos e registratori di cassa.

L’articolo 6 della bozza del nuovo decreto del Governo, è dedicato a delle misure urgenti in materia di pagamento. Come si legge nella bozza alla misura sono destinati 80 milioni di euro previsti per il 2023 e il nuovo bonus dovrebbe essere disponibile solo per il prossimo anno.

DEBITO PUBBLICO IN CALO/ Ma non è tutto oro quel che luccica

Il POS è un dispositivo obbligatorio, quindi un bonus per gli esercenti non sarebbe poi così male.

Bonus POS 2023: come farne richiesta

Si tratta più dettagliatamente, di un bonus pari al 100% delle spese sostenute per l’acquisto di tutti quegli strumenti per la trasmissione telematica dei dati presso l’Agenzia delle Entrate, restando in un limite massimo di 50€ per ogni strumento.

Nonostante la bozza fornisca già delle prime indicazioni riguardo il decreto aiuti, i commercianti dovranno attendere ancora un po’ prima di poter usufruire della nuova agevolazione. Al momento non c’è ancora una data esatta, ciò che sappiamo è che ne decreto sono contenute delle misure urgenti per quanto riguarda il caro bollette.

Sarà infatti introdotto un tetto che passerà da 2000 a 5000 euro a partire del 1°gennaio 2023. Per quanto riguarda il bonus POS del 2023, sappiamo solo che potrà essere usufruito dal prossimo anno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA