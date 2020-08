Bonus Pos, incentivo pagamenti carta e bancomat/ Dl agosto: ipotesi rimborso “sconto”

Il “Bonus Pos” è l’ultima novità del decreto agosto che sarà varato in settimana. Il Governo ha pensato ad una misura per incentivare i consumi che potrebbe costare almeno 2 miliardi, ma si starebbe provando ad arrivare a 3. Il bonus in questione è legato ad alcune tipologie di spese effettuate con carte e bancomat da qui alla fine dell’anno. Non si sta pensando solo ai consumi in bar e ristoranti, ma anche di incentivare – attraverso uno sconto a carico dello Stato – gli acquisti di abbigliamento o elettrodomestici, che sono tra i settori che stanno “soffrendo” maggiormente la crisi causata dall’emergenza sanitaria. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, non è stato stabilito però il meccanismo di sconto, cioè se avverrà attraverso una “card” o tramite rimborsi diretti ai contribuenti. Di sicuro il Governo, consapevole del fatto che i comportamenti di acquisto degli italiani sono cambiati a causa della pandemia di coronavirus e che c’è stata un’accelerazione nelle transazioni elettroniche che non ha precedenti, vuole provare a sfruttare questo trend per incentivare i consumi.

BONUS POS, INCENTIVO PAGAMENTI CARTA E BANCOMAT

Nei giorni scorsi il viceministro all’Economia Laura Castelli aveva rassicurato le associazioni dei ristoratori riguardo l’intenzione del Governo di introdurre un bonus sui consumi insieme a nuove misure di sostegno al settore. Del “Bonus Pos” se ne potrebbe parlare in settimana, probabilmente giovedì, in occasione del Consiglio dei ministri. Il Mise non valuta limiti di reddito per il “Bonus bancomat”, ma la platea dovrà fare i conti con le risorse disponibili. Per questo si sta pensando di innalzarle da 2 a 3 miliardi. Si tratta di una misura che si inserisce comunque in un piano ben più ampio. La lotta al contante va infatti di pari passo con quella all’evasione. Ma sebbene l’Italia sia uno dei Paesi con più dispositivi Pos, stentano a decollare questo tipo di pagamenti, secondo l’ultimo rapporto della Community del Forum Ambrosetti. L’Italia resta terzultima è in Europa per numero di transazioni pro-capite con carta, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera che indica Romania e Bulgaria più “lente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA