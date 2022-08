Bonus prima casa 2022/ Come cambiare residenza senza perdere le agevolazioni

Per ottenere il bonus prima casa del 2022, da adesso non è necessario rimanere sulla residenza dell’immobile acquistato per un tempo stabilito. Vediamo nello specifico cosa significa.

Chi adesso ha comprato la casa grazie a delle agevolazioni fiscali, avrà l’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro la scadenza di 18 mesi, ma non è costretto a restarci.

Bonus prima casa 2022: il comunicato dell’Agenzia delle Entrate

Quindi, il bonus prima casa 2022 dà il via libera per un prossimo cambio di residenza, senza ricevere nessuna conseguenza sulle agevolazioni che spettano. Questo è quanto dice l’Agenzie delle Entrate grazie alla risposta all’interpello n. 399 del 1° agosto 2022.

Il bonus prima casa è l’agevolazione che prevede la riduzione dell’imposta di registro equivalente al 2% e di tutte le imposte ipotecarie e catastali di 50 euro ciascuna. Ovviamente è necessario rispettare tutte le norme della Nota II-bis all’articolo 1.

E tra questi c’è la nuova risposta all’interpello n. 399 dell’Agenzie delle Entrate. Quindi, è necessario che la casa acquistata sia nel territorio del Comune in cui colui che ha acquistato ha o stabilisca la residenza entro i 18 mesi.

Inoltre esiste il requisito della residenza. Per accettare quest’ultimo si tiene in considerazione la data della dichiarazione del trasferimento il quale si interesss direttamente il Comune. Dall’altro lato invece non si ha nessuna specifica verfica che è prevista dalla legge per quanto riguarda il mantenimento della residenza per un determinato arco di tempo.

Quindi è obbligatorio trasferirsi nel Comune in cui si trova l’immobile che è stato acquistato grazie il bonus prima casa del 2022 entro i 18 mesi, ma non ci sono dei vincoli nell’eventuale nuovo cambio di residenza.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia:

“Una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla richiamata lettera a) della Nota II-bis secondo le modalità evidenziate nei citati documenti di prassi ed entro il termine di legge, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.”

