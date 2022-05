Bonus prima casa 2022/ La guida per risparmiare sulle imposte

Bonus prima casa 2022: a chi è rivolto?

L’Agenzia delle Entrate si è premurata di pubblicare una guida per spiegare i contribuenti come funziona il bonus per la prima casa nel 2022. Vengono dunque chiariti i vari aspetti delle imposte e delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, non soltanto per i contribuenti che necessitano di acquistare una abitazione principale, ma anche per i giovani under 36 di cui abbiamo già parlato.

Bonus prima casa 2022: i requisiti dell’immobile

La guida dell’Agenzia delle entrate chiarisce che il bonus per la prima casa consiste in una riduzione delle imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali e in materia di IVA.

Quest’ultima viene riconosciuta sulla base di alcuni requisiti.

Anzitutto va detto che l’immobile acquistato deve rispondere a determinate categorie catastali: A2, A3 A4 A5 A6 A7 A11.

Inoltre l’immobile deve corrispondere a quello in cui si intende trasferire immediatamente la residenza oppure si intende acquistare un immobile perché è più vicino al luogo del lavoro.

L’acquirente dovrebbe avere determinati requisiti.

Bonus prima casa 2022: le agevolazioni

Il bonus prima casa 2022 comprende:

l’esenzione dell’IVA nel caso l’acquirente sia un’azienda.

La riduzione dell’imposta di registro dal 9 al 2% sul valore catastale dell’immobile per chi compra la casa da un privato.

L’imposta ipotecaria è quella catastale hanno un importo fisso di 50 euro.

Acquirente privato che invece intende acquistare una casa da un’impresa si applica l’IVA agevolata, non più il 10% ma questa viene ridotta al 4%.

Inoltre le imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali sono pari a €200 ciascuna.

È possibile detrarre il 19% dei compensi dell’agenzia immobiliare per un importo non superiore a 1000 euro.

Le medesime agevolazioni si applicano anche all’acquisto prima casa per gli under 36 che però non sono soggetti ad IVA e sono esentati dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecarie e catastale. L’agevolazione si può applicare anche nel caso di acquisti per successione e donazione.

Bonus prima casa 2022: quando non si applica

Queste agevolazioni dell’acquisto prima casa non si applicano nei casi in cui:

L’acquirente possiede già un immobile nello stesso comune dove intende applicare l’acquisto della prima casa in forma agevolata.

Se l’acquirente possiede una nuda proprietà, un diritto d’uso, un usufrutto oppure l’abitazione di un altro immobile all’interno del comune, questo è un elemento che impedisce l’applicazione della forma agevolata.

L’agevolazione può essere rimossa anche nei casi in cui l’acquirente non trasferisce la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Inoltre non è possibile mantenere l’agevolazione nel caso in cui l’immobile venga venduto entro un anno dall’acquisto.

