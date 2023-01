Bonus prima casa 2023/ La proroga è ufficiale: cosa serve per poterlo richiedere

Il bonus per prima casa nel 2023 ci sarà. L’agevolazione aiuterà i giovani sotto i trentasei anni, che desiderano comprare il loro primo appartamento, riuscendo ad ottenere una garanzia statale pur avendo pochi risparmi messi da parte. Ma quali sono i requisiti per accedervi?

Così come è stato confermato un mese fa con la possibile approvazione dell’agevolazione per la prima casa, la Legge di Bilancio del 2023 lo afferma con certezza: lo Stato ha stanziato altri 400 milioni di euro per prorogare il bonus in questione.

Bonus prima casa 2023: requisiti per farne richiesta

Il bonus per la prima casa nel 2023 è stato approvato. Per poter accedere all’agevolazione l’unico requisito da avere è quello reddituale: ISEE non superiore a 40 mila euro ed anche anagrafico, non aver compiuto i 36 anni.

Il fondo statale è stato approvato con la garanzia CONSAP, società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede una copertura dell’80% e un possibile 20% che in alcuni casi viene confermato dalle banche italiane.

Qualora il proprio ISEE superasse il limite sopra esposto, sarebbe pur sempre possibile ottenere dei benefit, ovvero un mutuo agevolato ma sul 50% della cifra indispensabile per concludere l’acquisto.

Dato che il bonus prima casa del 2023 (ma anche quello del 2022), è stato pensato per favorire i giovani in cerca del loro primo appartamento in cui vivere, l’acquisto dev’essere finalizzato esattamente allo scopo di abitarci, dunque il futuro contraente non potrà esser titolare di altri immobili.

L’unica eccezione è fatta in caso di successione mortis, dove il giovane contraente diventa erede di un immobile per il caso – appunto – di morte.

L’agevolazione concessa agli under 36 per comprare la loro prima casa, consiste anche nell’esenzione delle imposte catastali, ipotecarie e qualora l’immobile fosse soggetto ad imposta di registro, anche l’esenzione di quest’ultima.

Qualora la compravendita fosse soggetta ad IVA, si potrà ottenere un credito di imposta al 4%.











