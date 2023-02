Bonus prima casa 2023/ Prorogata la scadenza: altri 4 mesi per la richiesta

Un emendamento al decreto milleproroghe ha inserito la possibilità di prorogare il termine ultimo per richiedere il bonus prima casa che è stato confermato dalla legge di bilancio anche per il 2023. Ecco quando è stata rimandata la scadenza.

Bonus prima casa 2023: è stata prorogata la scadenza

La scadenza del bonus prima casa 2023 sarebbe dovuta essere il 31 marzo 2023. Ma un emendamento al decreto milleproroghe la spostata al 30 giugno 2023. Sarà questo quindi il termine ultimo per presentare le domande di accesso alle garanzie potenziate del fondo di garanzia prima casa per i mutui. Il fondo di garanzia prima casa consente ai giovani under 36 di beneficiare di un accesso prioritario al fondo di garanzia Consap che prevede una copertura al 80% della quota di capitale di finanziamento tramite il bonus della prima casa. La misura consiste in un’esenzione di imposta dal registro e dalle imposte ipotecarie e catastali nel caso in cui l’acquisto immobiliare sia soggetto a imposto di registro.

Assegno unico febbraio 2023/ A quanto ammonta l'importo dopo gli aumenti

Bonus prima casa 2023: in cosa consiste la nuova misura

Se l’acquisto è stato soggetto a Iva si ha diritto a un credito d’imposta fissato al 4%. Per usufruire del bonus prima casa è necessario avere un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro all’anno e avere meno di 36 anni di età. Il fondo di garanzia statale all’80% sarà quindi erogato una volta effettuata la domanda. Per tutti i giovani under 36 e inoltre possibile accedere alle condizioni del mutuo agevolato una soltanto sul 50% della somma necessaria all’acquisto.

Cessione del credito 2023/ Super svalutazioni: perdita del 28% del valore

Per beneficiare della misura il richiedente non deve risultare proprietario di un’altra abitazione.

LEGGI ANCHE:

Bonus acqua potabile 2023/ Cos'è e come si può fare richiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA