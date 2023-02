Bonus prima casa 2023/ Prorogato fino a giugno, in cosa consiste?

Il bonus prima casa 2023 per gli under 36, visto il successo riscosso delle domande di accesso, sono state prorogate fino al 30 giugno 2023.

Con il caro vita e i prezzi alle stelle – che sembrano non volersi fermare – a farne le conseguenze sono soprattutto i giovani, che vogliono creare una famiglia e l’incertezza economica e rialzi di cui abbiamo discusso, li frenerebbe. Questa situazione di fortissima crisi sta mettendo a dura prova tutti i cittadini italiani.

Nel corso degli ultimi anni, sono state tantissime le agevolazioni a favore dei giovani under 36. Tra le tante agevolazioni, spicca il bonus prima casa under 36, una misura messa in atto dal governo per garantire un prestito statale fino all’80% per tutti i giovani che decidono di accedere al mutuo per l’acquisto di una abitazione da adibire a prima casa.

Oltre alla garanzia, l’esenzione dell’imposta di registro ipotecaria e catastale.

Bonus prima casa 2023: di cosa si tratta?

La proroga al 30 giugno 2023 del bonus prima casa è stata messa in atto a causa del forte calo di interesse verso i mutui, inoltre è stata anche prorogata la richiesta di domanda per i nuclei famigliari con figli minori, oppure giovani sotto i 35 anni con un lavoro atipico e un reddito non superiore ai 40.000 euro.

Il bonus prima casa under 36 è un’agevolazione riservata a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e dà la possibilità di accedere al fondo garanzia Consap per l’acquisto di unità abitative da adibire a prima casa.

L’ammontare del finanziamento non deve superare i 250.000 euro. Il Decreto sostegni bis ha dato la possibilità di innalzare la garanzia, fino all’80%, per ogni ragazzo che presenta un ISEE non oltre i 40 mila euro all’anno, e che allo stesso tempo, desiderano un mutuo oltre all’80% rispetto al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, oneri accessori inclusi.











