Bonus prima casa 2024/ C’è una proroga? Le aspettative (27 dicembre 2023)

C’é tempo fino al 31 dicembre dell’anno in corso per usufruire del bonus prima casa 2024. Il disegno della legge di bilancio prevista per il nuovo anno, è già stato avviato, anche se da quel che si deduce le molteplici agevolazioni fiscali potrebbero non essere confermate.

Come prevede l’articolo 11 del disegno legge, è stata proposta una proroga della scadenza del Decreto Sostegni Bis che potrebbe essere messa al 31 dicembre del 2024.

Incentivi auto 2024/ Fino a 13.750€ di sconto (27 dicembre 2023)

Bonus prima casa 2024: eventuale estensione, a cosa serve?

Come abbiamo detto in precedenza, la scadenza per il bonus prima casa 2024 avrà scadenza nei prossimi giorni anche se la data di scadenza potrebbe essere spostata al 31 dicembre del prossimo anno e come per gli anni precedenti serve a garantire l’accesso agevolato ai mutui.

Bonus 2024/ Tra abolizioni e proroghe: cosa aspettarsi? (27 dicembre 2023)

La notizia non ha ancora nessuna certezza e per la conferma ci vorrà ancora diverso tempo. Le agevolazioni – che erano state emesse con il seguente bonus – riguardavano l’esenzione delle seguenti spese:

Imposta di registro;

Imposta catastale;

Imposta ipotecaria.

L’iter per la nuova legge di bilancio prevista per il 2024, è già stato avviato anche se non si ha alcuna certezza se il bonus prima casa verrà realmente prorogato. Quello che è emerso è che le agevolazioni fiscali sopra citate, potrebbero non essere confermate.

Nel 2024, ci potrebbero essere dei grandi cambiamenti riguardo al bonus prima casa che potrebbero andare a gravare su tutti coloro che acquistando casa il prossimo anno, potrebbero non poter godere di tutte le agevolazioni precedentemente stanziate dal Governo.

Superbonus, sforamento di altri 23 miliardi sui conti pubblici/ Extracosti oltre le previsioni

Nonostante l’aumento dei tassi della BCE, molte famiglie vorrebbero interessarsi all’acquisto del primo immobile. L’obiettivo del Governo di prorogare la misura resta quella di agevolare l’acquisto contenendo il rialzo dei costi per accendere un mutuo.

Insomma, sembra che la proroga sul bonus prima casa del 2024 possa avverarsi ed essere destinato a delle categorie specifiche (con restrizioni e una platea di beneficiari meno ampia).











© RIPRODUZIONE RISERVATA