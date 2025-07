Il bonus sulla prima casa nel 2025 prevede l'attuazione anche in caso di residenza all'estero, con regole specifiche da rispettare.

Anche se il bonus prima casa 2025 ha subito dei cambiamenti importanti, ci sono parecchi dubbi sulla sua applicabilità qualora l’acquirente abbia trasferito la sua residenza all’estero. A chiarire le perplessità è la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare numero 28.

L’Agenzia Governativa in prima battuta, conferma la possibilità di godere degli incentivi fiscali sull’acquisto della prima abitazione pur l’acquirente si trovi all’estero, ma è indispensabile dover soddisfare alcune condizioni imprescindibili.

Come usare il bonus prima casa 2025 dall’estero

Il bonus prima casa 2025 viene accettato anche nel caso in cui l’acquirenti abbia la residenza all’estero. É tuttavia importante, far presente dei recenti tagli fiscali e dei requisiti obbligatori che occorre aver maturato nel tempo.

La regola più importante prevista dall’Ade è che l’acquirente – ora fuori dall’Italia – abbia svolto in passato i suoi interessi lavorativi o abbia abitato nello stesso Comune in cui c’è l’immobile da dover comprare. Nel documento si sottolinea inoltre, che non deve necessariamente rappresentare la sua “ultima residenza”.

Naturalmente com’è stato già accennato, gli ulteriori requisiti previsti nell’incentivo fiscale, devono continuare a sussistere. Il principio del Comune in cui si trova l’appartamento da acquistare è invece “aggiuntivo”.

Il principio del Comune oggetto dell’acquisto

Quando si legge all’interno della Circolare dell’Agenzia delle Entrate che il futuro compratore deve avere dei legami con il Comune in cui è presente l’unità immobiliare su cui sfruttare i benefici legati alla prima casa, si intende di “ogni” tipologia.

Dai rapporti lavorativi fino a quelli personali, da eventuali legami familiari fino ad abitativi. Insomma, secondo la circolare viene ammesso qualunque correlazione con il passato.

Per il fisco conta la storicità affettiva, personale o lavorativa, e purché ci sia per il resto non ci sono limitazioni sull’applicabilità del bonus prima casa del 2025 per i residenti all’estero.

Coloro che volessero approfondire, potranno consultare il documento 28 pubblicato ufficialmente online.