Bonus prima casa giovani/ Cambio di residenza post approvazione: si perde il benefit?

Sul bonus della prima casa per i giovani che decidono di compiere questo passo nel 2022, ci sono ancora molte perplessità. Ad esempio, cosa succede se dopo aver ottenuto l’approvazione dell’agevolazione, si cambia la residenza rispetto al Comune di appartenenza?

A chiarire questo aspetto è stata la stessa Agenzia delle Entrate. Nell’articolo, oltre a comprendere se lo spostamento della residenza post approvazione del bonus prima casa per giovane comporterà la perdita dello stesso, vedremo quali sono le condizioni in riferimento al pagamento delle imposte.

Il bonus della prima casa per i giovani scadrà il 31 dicembre 2022. Prima di tale termine, sarebbe meglio informarsi su tutti i dubbi e le perplessità che si hanno. Innanzitutto, l’iterpello numero 399 del 1° agosto di quest’anno, chiarisce che:

Una volta che l’acquirente abbia soddisfatto le condizioni previste dalla normativa, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.

Dunque, anche se il giovane sposterà la residenza dove ha ottenuto l’agevolazione economica, egli non perderà il diritto al bonus prima casa giovani.

Inoltre, nel documento dell’Agenzia delle Entrate si legge anche quanto segue:

In caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici in argomento prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Queste disposizioni, tuttavia, non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

