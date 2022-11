Bonus prima casa under 36/ Ancora poco tempo: ecco fino a quando

Ci sono grandi novità per quanto riguarda gli aiuti concessi per chi ha meno di 36 anni e vuole effettuare l’acquisto della sua prima casa. Stiamo parlando del bonus prima casa per gli under 36. Inizialmente i fondi erano stati bloccati, ma è stato previsto lo sblocco e potranno essere richiesti solo nel mese di dicembre del 2022.

È stato ormai ufficialmente comunicato dal Governo Meloni per tutto il mese di dicembre i fondi relativi al bonus prima casa under 36 saranno sbloccati e consentiranno di coprire fino all’80% delle spese. Gli aiuti riguardano le seguenti categorie:

Giovani coppie;

Nuclei mono-genitoriali con figli minori;

Residenti degli IACP

Bonus prima casa under 36: i tassi d’interesse

Dopo l’aumento dei tassi d’interesse nel settore immobiliare, tutti coloro che sono in possesso di mutui con tasso variabile stanno subendo delle vere e proprie bastonate rischiando di compromettere ancora di più la già disastrosa situazione economica. Ecco perché sono stati sbloccati i fondi:”

“Al fine di mitigare il rischio della paralisi totale della misura a fronte di una domanda ancora consistente si dà la possibilità di accesso alle condizioni agevolate di garanzia fino all’80% anche nei casi in cui il tasso di interesse delle banche non superi il Tegm.”

Bonus prima casa under 36: la storia

La storia della misura introdotta dal Governo Draghi, con l’intenzione di spingere i giovani lavoratori a fare il grande passo verso l’acquisto della prima casa. La misura infatti parla molto chiaramente, tutti coloro che hanno meno d 36 anni e comprano la prima casa, possono accedere al Fondo garanzia sui mutui per la prima casa.

L’acquisto però non riguarda qualsiasi tipologia di abitazione, infatti ne sono escluse quelle di prestigio e la validità è soltanto per quelle il cui atto d’acquisto viene formalizzato entro il 31 dicembre 2022.











